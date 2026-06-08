Hội Nông dân đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

(VTC News) -

Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu vận động, hướng dẫn và hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là một trong 11 chỉ tiêu cụ thể vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX thông qua.

Thông tin tại họp báo chiều 8/6, ngay sau khi Đại hội bế mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX cho biết chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn phát triển của khu vực kinh tế nông nghiệp và phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong những năm qua.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua các chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc hằng năm, Hội ghi nhận nhiều nông dân có năng lực sản xuất và kinh doanh nổi bật nhưng vẫn hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: Phạm Hưng)

Đáng chú ý, số lượng hộ nông dân có doanh thu từ 2 tỷ đồng/năm trở lên đang tăng nhanh. Đến năm 2022, cả nước đã có hơn 2.000 hộ đạt mức doanh thu trên 2 tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí, hiện nay có những hộ nông dân đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, từ 30-50 tỷ đồng/năm nhưng chưa chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đây là nguồn lực quan trọng để phát triển đội ngũ doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian tới. Với hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, bình quân mỗi xã chỉ cần hình thành khoảng 1,5 doanh nghiệp nông nghiệp trong cả nhiệm kỳ để hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ khảo sát thực tiễn, Hội cho rằng đây là chỉ tiêu khả thi.

Để thực hiện mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo Đề án nâng cao trình độ cho nông dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mỗi năm dự kiến khoảng 50.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và nông dân tiêu biểu sẽ được đào tạo, bồi dưỡng về quản trị, kinh tế, chuyển đổi số và kỹ năng điều hành sản xuất.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Hưng)

Song song với công tác đào tạo, Hội tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, trong đó có Agribank và nhiều ngân hàng thương mại khác nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và giới khoa học để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất cũng như kinh nghiệm quản trị.

Bên cạnh đó, Hội đang hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp từ các mô hình kinh tế tập thể và hộ sản xuất quy mô lớn. Mục tiêu trước mắt là phát triển các doanh nghiệp nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân và yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp.

Liên quan đến chuyển đổi số, ông Lương Quốc Đoàn cho biết Hội đang giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp hội nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng số. Nông dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất, tiếp cận thị trường và các dịch vụ trực tuyến.

Hiện ứng dụng App Nông dân đã thu hút khoảng 4,3 triệu người dùng sau hơn 2 năm triển khai. Hội cũng đang nghiên cứu thành lập các tổ nông dân số tại cơ sở nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong hai ngày 7-8/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 598/599 đại biểu. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định 11 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX gồm 81 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Ông Lương Quốc Đoàn được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.