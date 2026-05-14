Vinhomes Global Gate Hạ Long hút cư dân Thủ đô bằng chuẩn sống sinh thái mới

Thành phố gần 9 triệu dân nhưng chỉ có 63 công viên

63 - đó là tổng số công viên và vườn hoa công cộng hiện hữu tại Hà Nội. Con số “biết nói” trong Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm khiến nhiều người quan tâm. Sự thiếu hụt công viên đã kéo tỷ lệ cây xanh chạm đáy, xuống mức 2 m2/người.

Tìm kiếm khoảng xanh vốn đã khó, tìm thấy những đại công viên lại càng khó khăn hơn. Với quy mô 50ha, công viên Thống Nhất đã là một trong những “lá phổi xanh” lớn nhất Hà Nội. Suốt gần 70 năm kể từ ngày công trình này khánh thành, số lượng công viên mới vượt qua mức diện tích này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, nếu hướng ánh nhìn về Hạ Long, người dân Thủ đô sẽ thấy một siêu công trình đủ tầm vóc để được nhắc tới trong nhiều thập kỷ sau này. Vinhomes Global Gate Hạ Long đang trên hành trình kiến tạo công viên câu cá rừng ngập mặn lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 800 ha - gấp 16 lần công viên Thống Nhất.

Đây không chỉ là một mảng xanh để ngắm nhìn, mà còn là một điểm đến đa trải nghiệm, nơi cư dân có thể chạy bộ đón bình minh, thả cần câu cá khi chiều buông hay đi dạo thong dong sau bữa tối.

Phối cảnh công viên câu cá rừng ngập mặn lớn nhất thế giới tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Rộng lớn là vậy nhưng đại công viên này không phải mảng xanh duy nhất tại siêu đô thị. Chỉ tính riêng Vịnh Thiên Đường - một trong 6 khu và 3 đảo thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, số lượng công viên tiện ích nội khu đã lên tới hơn 60.

Nếu tính tổng không gian cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn trên toàn siêu đô thị, con số sẽ chạm mức kỷ lục 2.500 ha. Chia trung bình, mỗi cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ được thụ hưởng 65m2 không gian trong lành - tỷ lệ này còn cao hơn nhiều thành phố tại các nước phát triển, như Singapore, Hàn Quốc, Pháp…

Công viên chủ đề “Sóng” sử dụng ngôn ngữ thiết kế đương đại để tôn vinh vẻ đẹp của biển cả.

Không chỉ lớn về quy mô, hệ thống công viên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được phát triển theo nhiều chủ đề riêng biệt. Như tại Vịnh Bình Minh 1 - thuộc khu Vịnh Thiên Đường, 5 công viên điểm nhấn mang 5 sắc thái khác nhau. Có nơi được thiết kế với những đường cong mềm mại gợi hình sóng biển; có nơi đậm chất nghỉ dưỡng bên bờ cát trắng và hàng dừa xanh; có không gian lại sôi động với sân thể thao, bể bơi cùng chuỗi tiện ích vận động ngoài trời…

Vịnh Thiên Đường chinh phục khách hàng Thủ đô bằng chất lượng sống khác biệt

Theo PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, dù “khát” không gian xanh, nhiều người vẫn lựa chọn bám trụ tại Hà Nội bởi một chữ “tiện” - tiện đi học, đi làm, đi mua sắm. Để có thể thu hút cư dân Thủ đô dịch chuyển tới một thành phố mới, vùng đất đó không chỉ cần cảnh quan xanh hay không khí trong lành, mà phải sở hữu đầy đủ tiện ích giáo dục, thương mại, giải trí và việc làm.

Tại Vịnh Thiên Đường, tất cả đều hướng tới mục tiêu kiến tạo một thành phố mới, nơi người dân có thể an tâm xách vali đến và an cư lâu dài. Với mạng lưới 38 trường học được trải dài toàn khu, con trẻ có thể tự đi bộ hoặc đạp xe tới trường mỗi sáng. Cùng lúc, cha mẹ dễ dàng di chuyển tới nơi làm việc ngay tại tổ hợp các tòa văn phòng 30 - 45 tầng với tổng diện tích lên tới gần 2 triệu m2 sàn ngay trong lòng siêu đô thị.

Vincom Mega Mall là mảnh ghép hoàn thiện chuẩn sống nghỉ dưỡng song hành cùng tiện nghi tại Vịnh Thiên Đường.

Khi chiều buông, mẹ có thể mua sắm và chuẩn bị cho bữa tối tại Vincom Mega Mall, trong khi bố ghé qua Phố Gia đình Family Town để sắm sửa những món đồ tiện ích cho tổ ấm. Sau giờ học, các cư dân nhí sẽ được thỏa sức vui chơi tại bể bơi nổi 5.000m2, nơi sử dụng 100% nước biển tự nhiên đã qua hệ thống lọc sạch.

Những ngày cuối tuần tại Vịnh Thiên Đường là hành trình của vị giác và cảm xúc. Cả gia đình có thể cùng nhau “vi vu” tại phố ẩm thực 24/7 Chill Town hoặc “đổi gió” với vịt quay Bắc Kinh hay lẩu cay Tứ Xuyên tại Tổ hợp Ẩm thực - Mua sắm - Giải trí phong cách Trung Hoa C-District.

Yếu tố sẽ tạo sự thay đổi bước ngoặt trong tư duy chọn không gian sống của người Thủ đô chính tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự kiến vận hành từ 2028. Việc chuyển về sống bên vịnh di sản không đồng nghĩa với phải rời xa các mối quan hệ hay công việc, cơ hội tại Thủ đô. Thay vì hơn 1 tiếng cầm vô lăng trên những con đường đông đúc, hành trình kết nối Hà Nội - Hạ Long sẽ được rút ngắn xuống còn 23 phút nhờ tàu cao tốc.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Nguyên, trước đây, cản trở lớn nhất của xu hướng “sống xa - làm gần” là thời gian di chuyển. Nhưng đây sẽ không còn là vấn đề khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành. Khi đó, Hà Nội vẫn giữ vai trò trung tâm việc làm, hành chính và sáng tạo, còn Hạ Long hoàn toàn có thể trở thành một cực sống - nghỉ dưỡng - dịch vụ cao cấp.

“Khi hạ tầng tốc độ cao đi vào vận hành, một siêu đô thị được quy hoạch bài bản và tạo ra chất lượng sống khác biệt sẽ giúp Hạ Long trở thành một lựa chọn thay thế, hình thành một làn sóng dịch chuyển dân cư từ Hà Nội tới vịnh di sản”, vị chuyên gia nhìn nhận.