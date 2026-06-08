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Xuất bản ngày 08/06/2026 07:33 PM
Xuất bản ngày 08/06/2026 07:33 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia - 10
Lê Tuyết
(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-vuong-quoc-campuchia-post1299103.vov

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