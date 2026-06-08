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Xuất bản ngày 08/06/2026 09:36 PM
Xuất bản ngày 08/06/2026 09:36 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khi ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào - 9
Lê Tuyết
(Nguồn: VOV.VN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-lao-post1301390.vov

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