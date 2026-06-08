Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào

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Hà Nội FC nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Ngày 8/6, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì,

Giá vàng giảm sâu nhưng vắng khách, chuyên gia nói gì? Giá vàng liên tục lao dốc nhưng không khí giao dịch tại các cửa hàng trầm lắng, trái ngược với cảnh chen chúc mua khi vàng tăng.

Cứu 19 người trên ca nô du lịch bị chìm ở vùng biển Cửa Đại Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống 19 người trên ca nô bị chìm khi đang trên hành trình Cù Lao Chàm - Cửa Đại (Đà Nẵng)

Quay clip cầm kiếm truy đuổi đối thủ rồi đăng TikTok, 3 thiếu niên bị tạm giữ Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang tạm giữ 3 thiếu niên mang kiếm tự chế truy đuổi đối thủ giữa đêm, quay clip đăng Facebook, TikTok.

Iran tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự chống Israel Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, lực lượng vũ trang nước này tuyên bố đã chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Israel.

FIFA gọi tên cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử trước World Cup 2026 FIFA đăng tải hình ảnh Ibrahim Maza cùng thông điệp dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam trước thềm World Cup 2026.

Lừa huy động vốn đầu tư dự án, nữ tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng Dù chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý.

Máy bay đổi hướng, khách chờ ở Nội Bài 3 tiếng vì diều thả gần sân bay Cát Bi Một chiếc diều sáo xuất hiện gần khu vực đường băng sân bay Cát Bi tối 7/6 khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn, ảnh hưởng đến 4 chuyến bay.

Tai nạn làm 2 người thương vong ở Lâm Đồng: Tạm giữ tài xế container Sau vụ va chạm giữa xe container và xe máy trên Quốc lộ 20 khiến 2 người thương vong, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế để điều tra.