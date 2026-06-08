Tin thế giới nổi bật trong ngày 8/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran bác bỏ đề xuất sử dụng tài sản nước này để bồi thường cho đồng minh của Mỹ; Iran phóng tên lửa tấn công Israel làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn đổ vỡ; trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại Philippines và vụ tai nạn máy bay khiến hai phi công thiệt mạng tại Cộng hòa Dominica.

Iran bác bỏ ý tưởng bồi thường thiệt hại cho đồng minh Mỹ

Ngày 7/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phản đối các thông tin cho rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết và bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng Vịnh. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh tài sản của Iran không phải là nguồn tài chính để Washington phân bổ cho các đối tác khu vực.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đang đánh giá khả năng sử dụng nguồn tài sản này cho các hoạt động sửa chữa cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi xung đột. Iran cảnh báo việc tịch thu hoặc chuyển giao tài sản mà không có sự đồng ý của Tehran sẽ tạo ra hệ quả pháp lý quốc tế và dẫn tới phản ứng tương xứng.

(Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, Tehran tiếp tục yêu cầu Mỹ giải phóng một phần tài sản bị đóng băng như điều kiện để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Iran phóng tên lửa tấn công Israel, nhiều nước đóng cửa không phận

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào Israel lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Cuộc tập kích diễn ra đêm 7/6 với hàng chục tên lửa đạn đạo hướng về khu vực phía Bắc Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn và chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp để đánh giá tình hình.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đây chỉ là động thái cảnh báo và khẳng định sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục xuất hiện hành động quân sự mới.

Sau cuộc tấn công, Iran, Iraq và Syria đồng loạt thông báo đóng cửa không phận.

Philippines rung chuyển sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter

Ngày 8/6, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực Mindanao ở miền nam Philippines. Tâm chấn được xác định ở độ sâu khoảng 35km và cách tỉnh Sarangani khoảng 24km.

Động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần tại Philippines cũng như một số quốc gia lân cận gồm Indonesia và Nhật Bản. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu toàn bộ cơ quan liên quan triển khai ngay hoạt động sơ tán và cứu hộ.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện trong vài giờ sau động đất tại nhiều khu vực ven biển.

Máy bay trượt dài, bốc cháy trên đường băng ở Dominica

Ngày 7/6, một máy bay thương gia Gulfstream G200 gặp tai nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế La Romana tại Cộng hòa Dominica. Theo giới chức hàng không, chiếc máy bay phát tín hiệu khẩn cấp sau khi cất cánh không lâu và quay đầu trở lại sân bay.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại sân bay La Romana. (Ảnh: X/WION)

Trong quá trình hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng, lao vào khu vực cỏ và bốc cháy dữ dội. Cơ quan Hàng không Dân dụng Dominica xác nhận cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, không có hành khách nào trên khoang.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN

Ngày 8/6, các hoạt động thuộc khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN tiếp tục diễn ra với Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” cùng Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN.

Các sự kiện tập trung thảo luận về hợp tác khu vực, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương và tăng cường vai trò của các chủ thể chính trị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Việt Nam xác định địa phương là lực lượng quan trọng trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện. Trong bối cảnh các thành phố ngày càng tham gia sâu vào các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, hợp tác đô thị đang trở thành một hình thức “ngoại giao đô thị” quan trọng, bổ trợ cho quan hệ giữa các quốc gia và đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo Thứ trưởng, đô thị hóa tại ASEAN đang diễn ra mạnh mẽ với hơn một nửa dân số hiện sống ở đô thị và dự kiến đạt gần 70% vào năm 2050. Đến năm 2045, gần nửa tỷ người dân ASEAN sẽ sinh sống tại các thành phố; trong đó các đô thị quy mô vừa được dự báo đóng góp khoảng 40% GDP toàn khu vực. Các thành phố sẽ giữ vai trò trung tâm trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Việt Nam coi đối ngoại địa phương là một phần quan trọng của nền ngoại giao hiện đại phục vụ phát triển. Các địa phương tham dự hội nghị đều đã thiết lập quan hệ hợp tác với ít nhất hai địa phương thuộc các nước ASEAN. Hà Nội được xem là hình mẫu với hơn 100 quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có nhiều thành phố trong khu vực.