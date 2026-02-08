Thủ tướng yêu cầu sớm có giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng trong dân

(VTC News) -

Ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 12 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

"Khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa", công điện nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý việc chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2 tại TP.HCM, Đà Nẵng), tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng thông qua.

Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường, nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính… để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện "Cổng một cửa đầu tư quốc gia", báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/2.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Các Bộ, cơ quan, các tỉnh, thành phố và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đồng thời, bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, năng lượng… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành, điều tiết giá phù hợp, ổn định thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2026.