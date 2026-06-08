Giải thưởng bán lẻ châu Á khẳng định vị thế đặc biệt của Saigon Co.op

(VTC News) -

Tối 3/6/2026, Saigon Co.op được vinh danh ở hai hạng mục danh giá “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” (Domestic Retailer of the Year – Vietnam) và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” (Private Label Brand of the Year – Vietnam) tại Retail Asia Awards 2026.

Cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình đổi mới bền bỉ của Saigon Co.op trong việc phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và gia tăng giá trị cho hàng Việt.

Đặc biệt, dấu ấn này đến vào thời điểm hệ thống Co.opmart bước sang tuổi 30 (1996 - 2026), tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình không ngừng đổi mới, phát triển và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Saigon Co.op vinh dự được vinh danh tại 2 hạng mục Nhà bán lẻ nội địa và Thương hiệu hàng nhãn riêng năm 2026.

Vị thế đặc biệt trong trái tim người Việt

Saigon Co.op không đơn thuần là nơi cung cấp hàng hóa mà đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của hàng triệu gia đình Việt. Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên đến mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, thương hiệu này luôn gắn với hình ảnh giá cả ổn định, hàng hóa chất lượng và sự phục vụ tận tâm.

Điểm khác biệt lớn nhất của Saigon Co.op nằm ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Saigon Co.op lựa chọn xây dựng niềm tin bằng sự đồng hành lâu dài, từ việc ưu tiên hàng Việt, giữ giá trong giai đoạn biến động đến triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh hay biến động thị trường, Saigon Co.op luôn là một trong những đơn vị tiên phong tham gia bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu và duy trì chuỗi cung ứng ổn định. Chính điều đó đã giúp thương hiệu được người tiêu dùng yêu mến gọi bằng cái tên gần gũi - “người nội trợ của nhân dân”.

Ban lãnh đạo Saigon Co.op tại lễ trao giải thưởng bán lẻ châu Á 2026.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op: “Điều đặc biệt lớn nhất của một Thương hiệu Việt trong lòng người tiêu dùng không chỉ nằm ở sản phẩm hay giá cả, mà nằm ở sự thấu hiểu và kết nối cảm xúc. Saigon Co.op chúng tôi hiểu rất rõ thói quen tiêu dùng, văn hóa, khẩu vị, lối sống và tâm lý của người Việt.

Đồng thời, chúng tôi luôn kiên định với định hướng lựa chọn những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; tỏa lối sống tiêu dùng bền vững thông qua các chương trình như “Tích xanh trách nhiệm”,“Tiêu dùng xanh”, tạo điều kiện đưa các sản phẩm nội địa, OCOP và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trên hết, sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên chính là nền tảng giúp Saigon Co.op xây dựng niềm tin và sự gắn bó bền vững với khách hàng suốt nhiều năm qua”.

Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng nhận giải bán lẻ châu Á 2026 tại Singapore.

Hàng nhãn riêng – Nơi giá trị Việt được nâng tầm và lan tỏa đến người tiêu dùng

Hàng nhãn riêng là một trong những dấu ấn nổi bật của Saigon Co.op trên thị trường bán lẻ hiện đại. Không ngừng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và giá trị sử dụng, các sản phẩm nhãn riêng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Saigon Co.op trong việc nâng cao giá trị hàng Việt và kết nối doanh nghiệp nội địa với hệ thống phân phối hiện đại.

Nhằm lan tỏa niềm tự hào này đến khách hàng, từ 11/6 - 1/7/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hàng nhãn riêng với nhiều ưu đãi như mua 2 tính tiền 1, tặng quà và giảm giá đến 50%.

Triết lý lấy khách hàng làm trung tâm luôn được CBNV hệ thống Co.opmart thấu hiểu và thể hiện tốt.

Đồng thời, Saigon Co.op triển khai “ngày thành viên” áp dụng từ ngày 20/6/2026, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng mua sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30 – Ưu đãi chỉ Co.op có” trong khuôn khổ chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” áp dụng tại 800 điểm bán trên toàn quốc, như một lời tri ân đến khách hàng đã đồng hành cùng Saigon Co.op.

Tiếp tục đổi mới để dẫn đầu ngành bán lẻ Việt Nam

Không dừng lại ở quy mô hệ thống, Saigon Co.op bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bán lẻ hiện đại và bền vững. Từ chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics đến mô hình bán lẻ đa kênh, doanh nghiệp liên tục đổi mới để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.

Theo định hướng phát triển năm 2026, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng thêm gần 100 điểm bán và tăng mạnh doanh thu thương mại điện tử. Song song đó là chiến lược bán lẻ xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giảm rác thải nhựa trên toàn hệ thống.

Thương hiệu quốc dân trong lòng người tiêu dùng Việt với sự tận tâm phục vụ khách hàng.

Những định hướng này cũng phản ánh đúng tiêu chí mà Retail Asia Awards hướng tới là đổi mới sáng tạo, trải nghiệm khách hàng, phát triển bền vững và năng lực thích ứng trong bối cảnh thị trường bán lẻ thay đổi nhanh chóng.

Từ một siêu thị đầu tiên ra đời năm 1996, Saigon Co.op hôm nay đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của bán lẻ thuần Việt. Các giải thưởng khu vực không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp mà còn cho thấy thương hiệu Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trong sân chơi quốc tế khi kiên định với giá trị cốt lõi, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và lấy cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên uy tín của ngành bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tôn vinh các doanh nghiệp nổi bật về đổi mới, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững. Năm 2026, tại lễ trao giải tổ chức ở Marina Bay Sands (Singapore), Saigon Co.op được vinh danh ở hai hạng mục “Domestic Retailer of the Year – Vietnam” và “Private Label Brand of the Year – Vietnam”. Trước đó, Saigon Co.op nhiều lần ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng bán lẻ khu vực như Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương (2014, 2015) và giải kép Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam cùng Top 500 châu Á – Thái Bình Dương (2016).