Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Bùi Huỳnh Bính Ngọc, tức Ngọc “Sùi” cùng 6 bị can để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Những người này bị cáo buộc lợi dụng tranh chấp trong việc góp vốn, kinh doanh khách sạn để gây sức ép, buộc bị hại phải chuyển tổng cộng 6,8 tỷ đồng.

Về khoản tiền được hưởng, Ngọc cho biết ban đầu không có thỏa thuận chia lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi “làm xong việc”, các bên có trao đổi và Ngọc được trả 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Ngọc “Sùi” cùng nhóm liên quan đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm gây áp lực đối với chủ khách sạn; trong đó có việc thuê thương binh đi xe ba bánh đến tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, buộc phía bị hại phải thương lượng.

Ngọc "Sùi" cùng các bị can.

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc “Sùi” nói ban đầu ông ta cho rằng việc mình làm chỉ là giúp bạn bè trong một vụ tranh chấp nội bộ. Tuy nhiên, sau khi được công an phân tích, giải thích rõ, Ngọc nhận thức được hành vi của mình có dấu hiệu phạm tội.

“Đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ là giúp bạn bè, nhưng sau khi cơ quan công an điều tra, giải thích rõ thì tôi nhận ra hành vi phạm tội của mình”, Ngọc khai.

Theo bị can này, thời điểm ban đầu, mục đích của ông ta là tạo sức ép để hai bên chủ khách sạn gặp nhau, nói chuyện và đàm phán. Những người nhờ Ngọc nói rằng họ muốn lấy lại quyền quản lý khách sạn do có góp vốn 50% cổ phần. Thời điểm đó, hai bên chưa thỏa thuận về việc Ngọc sẽ được hưởng tiền hay lợi ích vật chất cụ thể.

“Khi những người đó nhờ tôi, đầu tiên họ chỉ nhờ tôi chiếm lại quyền quản lý khách sạn là 50% cổ đông. Lúc đó thì chưa thỏa thuận gì về vấn đề tiền nong”, Ngọc trình bày.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc tại cơ quan công an.

Sau đó, Ngọc nhờ một số thương binh đến khu vực khách sạn để gây sức ép, buộc bên kia phải ra mặt làm việc. Bị can khai hành vi cụ thể của mình là để thương binh chặn ở cửa khách sạn, yêu cầu chủ khách sạn gặp để nói chuyện; rằng ông ta bức xúc vì nghĩ nhóm bạn của mình góp vốn nhưng nhiều năm không được chia tiền, khi đến khách sạn đòi lại quyền điều hành thì bị xua đuổi, thậm chí bị đánh.

“Một phần vì chuyện rất bức xúc. Bên chủ khách sạn gần như cướp trắng của anh em tôi, của những người bạn của tôi. Cổ đông thì 3 năm không trả tiền, khi các bạn đến lấy lại quyền điều hành khách sạn thì bị đuổi, bị đánh”, Ngọc khai.

Tuy nhiên, Ngọc "Sùi" cũng thừa nhận dù xuất phát từ suy nghĩ giúp bạn bè, cách làm của mình là sai; bản thân có hiểu biết nhất định về pháp luật nên không thể nói là vô tình vi phạm.

“Nếu nói vô tình vi phạm pháp luật là không đúng, bởi vì tôi cũng có một chút hiểu biết về pháp luật. Nhưng khi chuyện xảy ra rồi thì mình phải chịu thôi”, Ngọc trình bày.

Trong quá trình vụ việc diễn ra, sau khi các bên gặp nhau và thỏa thuận, việc mua bán, chuyển nhượng liên quan đến khách sạn được đặt ra. Ngọc khai rằng nếu phía ông ta là bên mua khách sạn thì có thể sự việc đã không bị đẩy đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, thực tế nhóm của Ngọc lại là bên được nhận tiền.

Khi được hỏi vì sao là người có tiếng trên mạng xã hội, có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn hành động như vậy, Ngọc nói sự việc xuất phát từ bức xúc cá nhân và suy nghĩ giúp bạn bè; nhưng khi bị cuốn vào “vòng xoáy” thì ông ta có hành vi sai phạm. Người này bày tỏ hối hận, tự biết việc mình làm gây hệ lụy lớn cho bản thân, gia đình và những người khác.

“Cái sai lầm này, tôi rất hối hận. bởi vì chuyện này gây ra hệ lụy rất lớn cho chính bản thân tôi, cho gia đình tôi và cho bạn bè của tôi”, bị can nói.

Theo Công an TP Hà Nội, Ngọc “Sùi” là người có nhiều biểu hiện phức tạp, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video trên mạng xã hội để tạo ảnh hưởng, khuếch trương thanh thế. Cơ quan điều tra xác định nhóm của Ngọc đã lợi dụng mâu thuẫn dân sự, kinh tế để gây sức ép trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng người liên quan và dòng tiền trong vụ án.