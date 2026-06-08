Tai nạn làm 2 người thương vong ở Lâm Đồng: Tạm giữ tài xế container

(VTC News) -

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1978, trú tại thành phố Đồng Nai) để điều tra về vụ ô tô đầu kéo va chạm với xe máy làm 2 người thương vong, xảy ra lúc 12h32 cùng ngày trên Quốc lộ 20, đoạn thuộc thôn 10, xã Đạ Huoai 2.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, tài xế Hoàng lái ô tô đầu kéo chạy theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng, khi đến đoạn Quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn 10, xã Đạ Huoai 2 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe máy là anh Lê Thanh Tân (43 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và chị Lê Thị Hồng Dương (44 tuổi, trú tại TP.HCM) ngã xuống đường. Chị Dương mất tại chỗ, còn anh Tân bị thương nặng.

Hồi tháng 3, cũng tại Quốc lộ 20 địa phận xã Đạ Huoai, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã bảo vệ hiện trường để điều tra vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.

Khoảng 7h15 ngày 10/3, một số người dân đi lại trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực đèo nên dừng lại kiểm tra. Họ phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm dưới vực sâu khoảng 4m cùng chiếc xe máy và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Đạ Huoai phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm, điều tra vụ việc và xác định nạn nhân là Trần Trương Tr. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.

Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8/3, sinh viên này một mình chạy xe máy từ Đà Lạt về TP.HCM trên Quốc lộ 20. Trong quá trình di chuyển, anh chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè, kể cả khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2).

Khoảng 1 giờ sau, gia đình mất liên lạc với anh Tr. nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.