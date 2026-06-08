Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan

Lê Tuyết
(Nguồn: VOV)
Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-vuong-quoc-thai-lan-post1299121.vov
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