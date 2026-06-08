  • logo
Xuất bản ngày 08/06/2026 07:07 PM
Xuất bản ngày 08/06/2026 07:07 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan - 12
Lê Tuyết
(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-vuong-quoc-thai-lan-post1299121.vov

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới