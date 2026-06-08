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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Người thông minh nhất Tam Quốc không phải Gia Cát Lượng mà là ai? Trong Tam Quốc, Quách Gia được mệnh danh là thiên tài nhìn thấu lòng người với nhãn quan chiến lược siêu việt, nổi tiếng với những quyết sách thần tốc và quyết đoán.

Ông Kim Jong-un ra sân bay đón ông Tập Cận Bình Trở lại Triều Tiên sau 7 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung-un ra sân bay đón tiếp.

Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân Bùi Huỳnh Bính Ngọc (Ngọc "Sùi") khai, sau khi bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng do bị gây sức ép, Ngọc được chia 2 tỷ đồng.

Mưa lớn tăng ở Bắc Bộ và mở rộng tới Thanh Hoá - Nghệ An, nguy cơ lũ quét Theo chuyên gia, trong chiều tối và đêm nay, mưa lớn tăng lên ở Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Thanh Hoá, Nghệ An, cần đề phòng lũ trên các sông.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 8/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 8/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Trung Đông, động đất Philippines và hợp tác ASEAN.

Hội Nông dân đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp trong 5 năm tới, tập trung đào tạo nhân lực, hỗ trợ vốn và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Chiều 8/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 Mặt sân tại các sân vận động đăng cai World Cup 2026 là kết quả của gần 1 thập kỷ nghiên cứu nhằm tạo ra điều kiện thi đấu hoàn hảo và đồng đều cho giải đấu.