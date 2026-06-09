Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 3 năm gần nhất

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)3 năm gần nhất.

Năm ngoái, ngành Tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) dẫn đầu với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Ba ngành xếp sau lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu (bằng chỉ tiêu so với năm ngoái). Nhà trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội; và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, nhà trường phân chia các chương trình đào tạo thành ba nhóm với mức thu cho năm học 2026-2027 như sau:

Nhóm 1 (học phí 35 triệu đồng): Báo chí, Tâm lý học, Quốc tế học, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học, Hàn Quốc học.

Nhóm 2 (học phí 29,5 triệu đồng): Khoa học quản lý, Đông phương học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Văn học, Chính trị học, Đông Nam Á học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Xã hội học, Lịch sử, Thông tin - Thư viện, Hán nôm, Văn hóa học, Lưu trữ. Đối với hai nhóm ngành trên, học phí các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh tăng không quá 10%/năm theo đề án định mức kinh tế kỹ thuật.

Nhóm 3 (học phí 19,1 triệu đồng): Công tác xã hội, Nhân học, Tôn giáo học, Triết học, Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Truyền thông đa phương tiện. Với nhóm ngành này, lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.