U19 Thái Lan thắng kịch tính Malaysia, U19 Việt Nam hưởng lợi

(VTC News) -

Video: U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia.

Tối 8/6 tại Indonesia, U19 Thái Lan giành chiến thắng 3-2 trước U19 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây là kết quả có lợi cho U19 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn ngay trong hiệp một. U19 Malaysia nhập cuộc không hề e dè và mở tỷ số ở phút 14. Từ tình huống phạt góc, Imran bật cao đánh đầu ở cột xa khiến thủ môn U19 Thái Lan không kịp phản xạ.

U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam mở rộng cơ hội vào bán kết. (Ảnh: FAT)

Bàn thua sớm buộc U19 Thái Lan phải đẩy cao tốc độ. Đội bóng xứ chùa vàng gỡ hòa ở phút 21 sau pha tấn công hay bên cánh trái. Kongsri có mặt đúng lúc để dứt điểm vào lưới trống, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau quãng thời gian trận đấu bị cắt vụn bởi nhiều pha va chạm, U19 Thái Lan vượt lên ở phút 42. Ponsan đón bóng ở cột xa rồi dứt điểm căng, bóng đập cột dọc đi vào lưới. Tuy nhiên, U19 Malaysia không sụp đổ. Phút 45+3, Arsyad xử lý khéo léo trong vòng cấm và vẩy má ngoài chân phải, gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục chơi cởi mở. U19 Malaysia có thời điểm tạo ra tình huống hỗn loạn trước khung thành đối thủ, trong khi U19 Thái Lan cũng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi Chamsakul đánh đầu vọt xà.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu là quả phạt đền ở phút 79. Sau khi U19 Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm, Kongsri tận dụng thành công cơ hội từ chấm đá phạt 11 mét để ghi bàn bàn thắng quyết định giúp U19 Thái Lan thắng 3-2.

U19 Malaysia dốc toàn lực tấn công nhưng không thể gỡ hòa. Trận thắng này giúp U19 Thái Lan đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết. U19 Malaysia đứng thứ hai và bị loại do chắc chắn không thể trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (kém U19 Việt Nam ở bảng A).

U19 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết nếu U19 Campuchia không có điểm trước U19 Australia ngày mai.