Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel

(VTC News) -

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông tin Mỹ "phải chịu trách nhiệm với tư cách là một bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4".

"Bất kể điều gì xảy ra trong khu vực, trách nhiệm trực tiếp của Mỹ đã được xác định và nước này sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của mọi sự leo thang. Mục đích của cuộc đàm phán là chấm dứt cuộc xung đột và chúng tôi cũng xem xét việc chấm dứt xung đột ở Lebanon như một phần của thỏa thuận ngừng bắn", ông Baghaei nhấm mạnh.

Khung cảnh u ám bao trùm Trung Đông. (Ảnh: AP)

Ông Baghaei cũng đưa ra cảnh báo về việc phá vỡ tiền đề “chắc chắn” sẽ ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao.

Iran khẳng định "trong mọi hoàn cảnh" họ sẽ không cho phép Israel và Mỹ tiếp tục tấn công, nhưng sau đó lại "đưa ra tuyên bố chung khẳng định họ vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn - một lệnh ngừng bắn đang liên tục bị vi phạm". Ông Baghaei thông tin thêm tiến trình ngoại giao vẫn tiếp tục thông qua nhà đàm phán trung gian Pakistan.

Hiện tại, giá dầu đang tăng lên do sự leo thang xung đột ở Trung Đông khiến các nhà giao dịch lo ngại và làm gia tăng nghi ngờ về khả năng eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại.

Giá dầu Brent tăng khoảng 4,8% lên 97,52 USD/thùng ngay sau 4h30 (theo giờ ET). Giá dầu West Texas Intermediate - chuẩn mực của Mỹ cũng tăng với biên độ tương tự lên 94,82 USD/thùng.

Đà tăng giá diễn ra sau khi Israel và Iran trao đổi loạt cuộc tấn công, đánh dấu sự leo thang tồi tệ nhất trong thời gian diễn ra giao tranh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 bắt đầu. Giá dầu Brent hiện tăng gần 7 USD/thùng trong tháng này, khi cuộc xung đột với Iran bước sang ngày thứ 100.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á lao dốc khi cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 8,29%, trong khi Nikkei của Nhật Bản giảm 3,85% và Hang Seng của Hong Kong giảm 1,22%.

Đà giảm điểm diễn ra sau đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm 5/6, dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ kết hợp với giá dầu tăng cao khiến các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.