Khởi tố Chủ tịch Công ty Việt Mỹ Hạ Long vì bán đất không có thật

(VTC News) -

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (sinh năm 1962, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Vương Đức Lanh. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Dù không phải là chủ đầu tư của dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh đã sử dụng bản đồ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt) quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án trên để lừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua bán các ô đất không có thật.

Bằng thủ đoạn này, Lanh chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Để phục vụ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vương Đức Lanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long cũng như cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh qua điều tra viên Đặng Minh Toàn (số điện thoại 0961.686.036) để được giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia mua bán, hợp tác liên quan đến các dự án đất đai cần tìm hiểu kỹ càng, xác minh tính pháp lý từ cơ quan chức năng địa phương để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.