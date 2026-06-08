Cứu 19 người trên ca nô du lịch bị chìm ở vùng biển Cửa Đại

Trên hành trình Cù Lao Chàm - Cửa Đại (Đà Nẵng), khi đến vùng biển cách Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng Đông thì ca nô bị phá nước rồi bị chìm, 19 người trên ca nô sau đó may mắn được lực lượng chức năng cứu sống an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu hộ nạn nhân trên ca nô bị chìm (ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, lúc 15h20 ngày 8/6, Trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa Đại về việc ca nô số hiệu QNa-1108 đang hành trình trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại, khi đến vùng biển cách Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng Đông thì bị phá nước, chìm tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động 2 ca nô QNa-0909 và BP-43.0704 cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương cơ động đi cứu nạn. Sau đó, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 19 người trên ca nô bị chìm an toàn.

Qua xác minh, bước đầu xác định ca nô gặp nạn QNa-1108 thuộc Công ty TNHH Sông Biển Xanh, trên phương tiện có 19 người (gồm 3 thuyền viên và 16 hành khách) do ông Nguyễn Duy T làm thuyền trưởng. Ca nô này làm thủ tục rời bến Cù Lao Chàm lúc 14h ngày 8/6. Lúc xảy ra vụ chìm ca nô, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3-4.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.