Ông Kim Jong-un ra sân bay đón ông Tập Cận Bình

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra sân bay đón ông Tập Cận Bình.

Hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trực tiếp ra sân bay ở Bình Nhưỡng để đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong chuyến thăm Bình Nhưỡng sau gần 7 năm.

Sau khi bước xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo tiến đến bắt tay nhau và cười tươi. Các em nhỏ Triều Tiên tặng hoa cho Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân.

Tại buổi lễ đón tiếp tại Quảng trường Kim Il-sung, đội kỵ binh xếp thành hàng để đón tiếp các vị lãnh đạo; trong khi đám đông vẫy hoa và cờ dưới những bức chân dung khổng lồ của ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un dựng lên khắp quảng trường.

Quân đội Triều Tiên chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc bằng 21 loạt đại bác danh dự, trong khi ban nhạc cử hành quốc ca 2 nước. Sau đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên tiến hành hội đàm cũng như tham dự tiệc chiêu đãi tại dinh thự Mokran.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay, diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông tiếp đón riêng lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thủ đô Bắc Kinh.

Lần gần nhất ông Tập thăm Bình Nhưỡng là vào ngày 20 - 21/6/2019, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền cuối năm 2012. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Chuyến thăm Triều Tiên lần này là cơ hội để ông Tập Cận Bình tái khẳng định mối quan hệ thân thiết, lâu đời của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng.

Theo thông cáo của Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nói với ông Kim Jong-un rằng “cho dù tình hình quốc tế có thay đổi thế nào, lập trường vững chắc của Đảng và Chính phủ Trung Quốc về việc coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ không thay đổi”.