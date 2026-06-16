NSƯT duy nhất có 6 phim vượt doanh thu trăm tỷ trong nửa năm là ai?

(VTC News) -

Sau gần 2 tuần công chiếu, phim điện ảnhMa xóvượt mốc doanh thu hơn 122 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Thành tích này giúp NSƯT Hạnh Thuý trở thành diễn viên đầu tiên có 6 phim liên tiếp trong nửa năm 2026 vượt mốc trăm tỷ.

NSƯT Hạnh Thuý trở thành diễn viên đầu tiên có 6 phim liên tiếp trong nửa năm 2026 vượt mốc trăm tỷ.

Trong 6 tháng qua, NSƯT Hạnh Thúy tham gia loạt phim gồm Thiên đường máu (126 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng), Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (201 tỷ đồng). Tổng doanh thu của 6 dự án vượt xa con số 800 tỷ đồng, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho nữ nghệ sĩ trên thị trường điện ảnh Việt. Đây là thành tích mà đến thời điểm hiện tại rất khó có nghệ sĩ nào vượt qua.

Thành công của NSƯT Hạnh Thúy không đến từ những vai diễn mang tính ngôi sao hay các chiến dịch quảng bá rầm rộ. Trái lại, nữ nghệ sĩ thường xuất hiện trong các tuyến nhân vật có chiều sâu tâm lý, những người mẹ, người phụ nữ lao động hoặc các vai diễn giàu cảm xúc. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút của các bộ phim mà còn cho thấy sự tín nhiệm mà các đạo diễn, nhà sản xuất dành cho nữ nghệ sĩ.

NSƯT Hạnh Thúy sinh năm 1976 tại Bến Tre. Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã xây dựng cho mình một gia tài đồ sộ với hơn 100 vai diễn, trải rộng từ sân khấu kịch, truyền hình đến điện ảnh. Cô có khả năng hóa thân linh hoạt vào nhiều dạng nhân vật khác nhau từ vai lão, vai hài đến chính kịch, với các số phận và tính cách đa dạng ở nhiều lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, NSƯT Hạnh Thúy còn được biết đến với vai trò nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu. Song song với hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo khi tham gia giảng dạy với vai trò giáo viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô từng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM tại đơn vị bầu cử TP. Thủ Đức vào năm 2021.

Nữ diễn viên có sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 50.

Ở tuổi 50, NSƯT Hạnh Thúy vẫn giữ nhịp làm nghề bền bỉ. Nữ diễn viên vừa đóng phim, viết kịch bản, làm đạo diễn sân khấu, vừa giảng dạy. Việc nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục học tập, nghiên cứu và đặt mục tiêu học cao hơn cho thấy sự nghiêm túc với nghề. Trong khi nhiều diễn viên cùng thế hệ chọn giảm tốc, Hạnh Thúy lại đang có giai đoạn phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh rộng.

Từng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSƯT Hạnh Thúy từng cho biết doanh thu của bộ phim là thành quả của cả ê-kíp, còn diễn viên chỉ nhận thù lao cho công việc của mình. Cô không biến doanh thu thành áp lực, mà xem đó là niềm vui khi tác phẩm mình tham gia được khán giả đón nhận.

Nói về mục tiêu trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ thừa nhận là người may mắn khi những gì có được đều không phải do đặt mục tiêu mà thành. Cô mong muốn phát triển công việc hơn nữa qua các tác phẩm có giá trị đời sống cao, nhìn thấy con cái và học trò thành công.

Theo Hạnh Thuý, ngay cả lúc nghèo hay khổ nhất, cô vẫn cảm thấy "đủ". Cô trân quý những gì đang có và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Nếu một ngày không thể đóng phim, tôi có thể đi giúp việc nhà, làm tài xế...hoặc đơn giản là về vườn trồng rau, nuôi gà, sống một cuộc đời bình dị. Tôi luôn bằng lòng với điều đó", NSƯT Hạnh Thúy tâm sự.