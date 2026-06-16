Cầu thủ Cape Verde là nhân viên ngân hàng, được gọi lên tuyển qua mạng xã hội

(VTC News) -

Sáng 16/6, World Cup 2026 chứng kiến bất ngờ lớn khi Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Một trong những nhân tố nổi bật góp phần tạo nên kỳ tích ấy là trung vệ Roberto Lopes, người đã khóa chặt hàng công của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới. Ít ai biết rằng trước khi tham dự World Cup 2026, anh từng làm việc tại một ngân hàng ở Ireland, thậm chí suýt lỡ cơ hội có tên trong danh sách tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ vì bỏ qua một tin nhắn được gửi qua LinkedIn.

Vừa đá bóng, vừa làm việc tại ngân hàng

Ở tuổi 24, Roberto “Pico” Lopes vẫn chỉ là một trung vệ bán chuyên, vừa chơi bóng vừa làm công việc văn phòng ổn định tại một ngân hàng ở quê nhà Dublin (Ireland). Khi đó, anh vừa hoàn thành chứng chỉ tư vấn thế chấp và trước mắt là một con đường sự nghiệp khá vững chắc trong ngành tài chính.

Roberto Lopes từng có nhiều năm vừa đá bóng, vừa là nhân viên ngân hàng. (Ảnh: AP)

Roberto Lopes từng đá cặp trung vệ với John Egan ở đội tuyển U19 Cộng hoà Ireland. Khi ấy, anh thi đấu cho Bohemian FC, một câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Ireland nhưng không đủ tiềm lực tài chính để trao các hợp đồng chuyên nghiệp cho cầu thủ. Nhiều thành viên của đội làm việc bán thời gian. Năm năm trôi qua, Roberto vẫn gắn bó với đội bóng này, đồng thời tiếp tục thăng tiến trong công việc tại ngân hàng.

Bước ngoặt đến khi Shamrock Rovers FC - kình địch giàu tiềm lực hơn của Bohemians - đề nghị anh ký hợp đồng hai năm. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải rời đội bóng gắn bó từ thời niên thiếu và từ bỏ công việc ổn định ở ngân hàng. Đó là một quyết định đầy rủi ro, bởi ngay cả Shamrock Rovers cũng không thể trả mức lương đủ hấp dẫn để từ bỏ một công việc ổn định.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: ‘Chuyện tương lai sẽ lo sau, ít nhất mình sẽ được hạnh phúc trong vài năm tới’. Và rồi mọi thứ dần khởi sắc. Đó thực sự là một giấc mơ”, Roberto Lopes nhớ lại. Như vậy, phải đến năm 24 tuổi, khi chuyển sang Shamrock Rovers, cầu thủ này mới được ký hợp đồng chuyên nghiệp lần đầu tiên.

Roberto đã góp công giúp Shamrock Rovers duy trì thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc nội và giành quyền tham dự các cúp châu Âu trong mọi mùa giải kể từ khi anh gia nhập đội bóng. Khi đó, Rovers còn bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Ireland (FAI Cup) gặp Dundalk.

Được mời lên đội tuyển, tưởng nhầm thư rác

Nếu việc từ bỏ công việc ngân hàng là bước ngoặt đưa Lopes dần đến với bóng đá chuyên nghiệp, thì hành trình khoác áo đội tuyển quốc gia còn ly kỳ hơn nhiều. Sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Ireland, nhưng trung vệ này lại đại diện cho Cape Verde trên đấu trường quốc tế.

Cha của anh, ông Carlos Lopes, rời Cape Verde khi mới 16 tuổi để làm đầu bếp trên các chuyến tàu biển, ông đã chu du qua nhiều quốc gia trước khi dừng chân tại Ireland. Tại đây, ông gặp người phụ nữ sau này trở thành vợ mình và quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này.

Chính vì lớn lên ở Ireland nên Roberto gần như không sử dụng tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ phổ biến tại Cape Verde. Rào cản ngôn ngữ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy sau này lại tạo ra một tình huống dở khóc dở cười, khiến anh suýt đánh mất cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia của quê hương cha mình.

Video: Roberto Lopes cùng Cape Verde cầm hoà Tây Ban Nha

“Tôi dùng LinkedIn từ thời đại học. Một hôm đang cập nhật hồ sơ cá nhân thì thấy tên Rui Aguas hiện lên nên tôi kết nối. Sau đó một thời gian, tôi nhận được tin nhắn từ ông ấy. Tin nhắn viết bằng tiếng Bồ Đào Nha nên tôi nghĩ đó là thư rác và chẳng buồn để ý", Roberto kể lại.

Chỉ đến khi nhận được một tin nhắn tiếp theo bằng tiếng Anh, anh mới nhận ra đó là lời mời khoác áo đội tuyển Cape Verde. “Chín tháng sau, họ nhắn lại bằng tiếng Anh để hỏi liệu tôi đã suy nghĩ về đề nghị đó chưa. Lúc ấy tôi mới làm điều lẽ ra nên làm ngay từ đầu là dùng Google Dịch để đọc tin nhắn đầu tiên, trong đó hỏi tôi có muốn thi đấu cho Cape Verde hay không”, Roberto chia sẻ với Reuters trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại trước thềm giải đấu.

“Đó là một cách tiếp cận khá kỳ lạ. Sau này họ giải thích rằng họ gặp khó khăn trong việc liên lạc với CLB của tôi. Nhưng khi nhận ra cơ hội đang ở ngay trước mắt, tôi nhận lời ngay và bắt tay ngay vào việc hoàn thiện mọi giấy tờ cần thiết", anh nhớ lại.

Chính tin nhắn này đã thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Roberto. Là một cầu thủ từng dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Ireland, anh hiểu rất ít cầu thủ từ giải đấu này có thể vươn tới cấp độ đội tuyển quốc gia, chứ chưa nói đến việc góp mặt ở vòng chung kết một giải đấu lớn. Roberto từng tin rằng dấu ấn quốc tế duy nhất của mình sẽ mãi chỉ là lần khoác áo U19 Cộng hòa Ireland.

Tin nhắn kỳ lạ mở ra cho anh cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia Cape Verde. Anh từng cùng cả đội giành chiến thắng 2-0 trước Togo năm 2019. Từ đó, anh dần trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự của đội bóng. Cape Verde sau đó liên tục tạo nên những bất ngờ vượt ngoài kỳ vọng trước khi giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bằng chiến thắng 3-0 trước Eswatini vào tháng 10.

“Khi tôi gia nhập đội tuyển năm 2019, tôi cảm nhận ngay đây là một tập thể rất chất lượng. Mục tiêu khi đó là giành vé dự AFCON (Cúp bóng đá châu Phi), và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi có cơ hội cạnh tranh với những đội tuyển mạnh nhất châu Phi.

Chúng tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu châu Phi. Cape Verde đủ sức đối đầu với bất kỳ ai. Khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng số đội tham dự World Cup và châu Phi có thêm suất, điều đó càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Cả đội đều tự nhủ phải làm mọi cách để giành vé và tạo nên lịch sử”, anh nói.