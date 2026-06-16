Tạm giữ 3 bảo vệ chung cư hành hung khách và tài xế sau thắc mắc phí gửi xe

(VTC News) -

Ngày 16/6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam), là Vũ Anh Dũng (SN 1972, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, trú phường Tương Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (2007, xã Thịnh Minh, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 15/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư New Horizon thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 14/6, anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư nêu trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe ở hầm chung cư. Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng.

Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng tại cơ quan chức năng.

Thấy không thỏa đáng, anh D. không trả tiền. Dũng gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết. Khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với N.M.D. không được nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng.

Một lúc sau, anh H. cùng vợ đi xuống. Lúc này Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng xuống. Tiếp đó giữa Minh, anh H. và tài xế xảy ra cãi chửi nhau. Các bên có dùng điện thoại quay video. Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H. và đánh nhiều cái vào mặt anh H.

Sau đó Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Văn Minh dùng hung khí đánh lái xe N.M.D., anh T.M.H.

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh T.M.H. chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera và khẩn trương đưa Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Công an phường Vĩnh Tuy đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Minh (SN 2006, xã Tiên Đồng, Nghệ An). Công an phường Vĩnh Tuy kêu gọi Nguyễn Văn Minh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.