Lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia gỡ nút thắt vốn cho startup

(VTC News) -

Tại tọa đàm "Vấn đề và giải pháp cho Quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách Nhà nước" diễn ra chiều 15/6, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển mới.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Ông Vũ Hải Quân cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hiện có khoảng 4.500 doanh nghiệp, song vẫn đối mặt với điểm nghẽn về nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu và cơ chế pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm. Trong bối cảnh đó, Bộ KH&CN đang khẩn trương xây dựng Đề án trình Thủ tướng về việc đưa Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia vào hoạt động.

Theo Bộ trưởng KH&CN, Nhà nước không làm thay thị trường, mà đóng vai trò kiến tạo, đồng hành và dẫn dắt. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước cho đầu tư mạo hiểm là một bài toán mới, mang tính đột phá nhưng cũng đầy thách thức đối với hệ thống luật pháp hiện hành.

Bộ KH&CN đã tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan để hoàn thiện Đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, báo cáo Thủ tướng và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp.

Dự kiến Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia sẽ vận hành theo nguyên tắc phù hợp với đặc thù đầu tư mạo hiểm, trong đó hiệu quả được đánh giá trên toàn bộ chu kỳ đầu tư dài hạn thay vì từng thương vụ riêng lẻ.

Toàn cảnh tọa đàm "Vấn đề và giải pháp cho Quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách Nhà nước". (Ảnh: Bộ KH&CN)

Cơ chế quản lý cũng được thiết kế theo hướng chấp nhận mức độ rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời áp dụng cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với người quản lý, điều hành khi đã thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, trong đó có việc hình thành một sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo kênh thoái vốn minh bạch cho nhà đầu tư.