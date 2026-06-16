Nhận định, dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: Ronaldo là 'kép phụ'

(VTC News) -

Tại bảng K World Cup 2026, sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào Bồ Đào Nha trong trận gặp CHDC Congo. Cristiano Ronaldo bắt đầu kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Opta đánh giá Bồ Đào Nha có 54,6% cơ hội thắng, cao hơn mức 23,1% của đại diện châu Phi.

Trận Bồ Đào Nha đấu với CHDC Congo diễn ra lúc 0h ngày 18/6 trên sân NRG (Houston, bang Texas, Mỹ).

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup, dù từng sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng. Thành tích tốt nhất của họ vẫn là hạng ba năm 1966. Với lực lượng hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hoàn toàn có thể tiến gần hơn đến chiếc cúp danh giá. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng Cristiano Ronaldo và bóng đá Bồ Đào Nha còn thiếu ở cấp độ đội tuyển.

CHDC Congo trở lại World Cup sau 52 năm vắng mặt. Lần gần nhất họ dự giải là năm 1974, khi còn thi đấu với tên Zaire. Việc góp mặt ở World Cup 2026 đã là cột mốc lớn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Desabre có đủ nhân sự để hy vọng nhiều hơn việc chỉ tham dự để "lót đường".

Phân tích phong độ Bồ Đào Nha

Trước khi bước vào World Cup 2026, phong độ của Bồ Đào Nha không tồi. Đội bóng này thắng 3 trận giao hữu liên tiếp trước Mỹ, Chile và Nigeria. Trước đó, họ khép lại vòng loại bằng trận thắng Armenia 9-1.

Cristiano Ronaldo không ghi bàn ở 2 trận giao hữu trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha là đội có nhiều phương án ghi bàn. Ronaldo vẫn là trung phong được chú ý nhất, nhưng rất khó trông chờ siêu sao 41 tuổi làm chủ trận đấu. Anh cũng không ghi bàn ở 2 trận gần nhất trước World Cup 2026. Đây là giai đoạn những vệ tinh quanh Ronaldo như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Joao Neves, Vitinha hay thậm chí cả hậu vệ Nuno Mendes đóng vai trò lớn hơn thủ lĩnh của đội.

Xu hướng các trận mở màn World Cup gần đây của Bồ Đào Nha khá cởi mở. 3 trận ra quân gần nhất của họ tại giải đấu có trung bình 5 bàn mỗi trận. Đội bóng này cũng ghi bàn ở 10 trong 11 trận World Cup gần nhất, ngoại lệ là thất bại 0-1 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không phải lúc nào cũng thắng dễ trong ngày ra quân. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận mở màn World Cup gần nhất. Trước một đối thủ có thể chơi thấp và đông quân số ở phần sân nhà, khả năng tận dụng cơ hội sớm sẽ quyết định việc trận đấu có đi theo hướng thuận lợi cho Ronaldo và đồng đội hay không.

Phân tích phong độ CHDC Congo

Phong độ CHDC Congo không quá nổi bật nhưng có sự lì lợm. Họ hòa Đan Mạch 0-0 ở một trận giao hữu trước World Cup, sau đó thua Chile 1-2. Trước đó, đội bóng châu Phi vượt qua Jamaica 1-0 ở trận play-off liên lục địa nhờ bàn thắng của Axel Tuanzebe trong hiệp phụ.

Điểm đáng chú ý của CHDC Congo là các trận đấu của họ thường có cách biệt tỷ số không lớn. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi, 10 trong 13 trận của đội bóng này được quyết định bởi cách biệt không quá 1 bàn hoặc kết thúc với tỷ số hòa. Đây là dấu hiệu cho thấy CHDC Congo không dễ bị đánh bại nhanh, nhưng cũng không thường tạo ra những chiến thắng quá áp đảo.

CHDC Congo là cái tên lần đầu xuất hiện ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Desabre xây dựng CHDC Congo theo hướng thận trọng. Đội bóng này có thể dùng hệ thống 5 hậu vệ, với Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba và Arthur Masuaku là những cái tên giàu kinh nghiệm. Cách tiếp cận này giúp họ giữ cự ly tốt hơn, nhưng cũng khiến khâu lên bóng phụ thuộc nhiều vào tốc độ của các cầu thủ phía trên.

Yoane Wissa và Cedric Bakambu là hai niềm hy vọng lớn nhất. Bakambu có kinh nghiệm và khả năng dứt điểm, còn Wissa có thể chơi lệch biên để khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương. Nếu CHDC Congo muốn gây bất ngờ, họ cần tận dụng tối đa các pha phản công và tình huống cố định.

Thông tin đội hình

Bồ Đào Nha không có vấn đề lớn về lực lượng trước trận ra quân. Ronaldo dự kiến đá chính ở vị trí trung phong trong lần thứ 229 khoác áo đội tuyển. Nuno Mendes, Joao Neves và Vitinha nhiều khả năng góp mặt sau mùa giải thành công cùng PSG, trong khi Bruno Fernandes và Bernardo Silva giữ vai trò sáng tạo chính.

CHDC Congo có nhiều cái tên quen thuộc với bóng đá châu Âu. Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba và Arthur Masuaku có thể cùng xuất phát trong hàng phòng ngự 5 người. Noah Sadiki được dự đoán đá ở tuyến giữa, còn Wissa và Bakambu dẫn dắt hàng công.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha: D.Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J.Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, Ronaldo, Neto.

Đội hình dự kiến CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.

Dự đoán kết quả: Bồ Đào Nha 3-0 CHDC Congo.