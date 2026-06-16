Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 16/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thông qua công tác quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn tổ chức bộ máy.

Việc quy hoạch này giúp các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, đổi mới trong tổ chức thông tin, trở nên chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, nhận diện rõ những thách thức, bước vào thế kỷ mới với nhiều hoài bão cống hiến của Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam xác định 3 định hướng trọng tâm sẽ quyết liệt thực hiện đó là, tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm đạo đức nghề nghiệp để làm trong sạch đội ngũ.

Bên cạnh đó, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, định hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên số bằng việc làm chủ các công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn), đổi mới mô hình kinh tế báo chí để giải quyết triệt để bài toán tự chủ tài chính, đồng thời giành lại thế chủ động trên không gian mạng; và tập trung tổ chức giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và khả năng thích ứng công nghệ cho hội viên; thực hiện tốt vai trò bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo môi trường hành nghề an toàn, lành mạnh cho người làm báo…

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng nghìn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng, do đó báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 5 vấn đề về công tác báo chí trong thời gian tới.

Trong đó báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải giúp công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, vì sao phải sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, vì sao phải quy hoạch lại không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có sự phát triển lâu dài.

Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát; các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cho rằng báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm, nhưng cũng phải tỉnh táo, kiên quyết, nhưng phải nhân văn, sắc bén, nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới mà còn là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.