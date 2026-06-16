Cầu thủ Uruguay bỏ hành lý ở vỉa hè, xếp hàng chờ chó nghiệp vụ kiểm tra

(VTC News) -

Đội tuyển Uruguay trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Ngày 16/6, đội tuyển Uruguay đặt chân đến Mỹ để tham dự World Cup 2026 sau trục trặc liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Ngay khi đến nơi, đội tuyển phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi vào địa điểm lưu trú tạm thời. Thầy trò huấn luyện viên Marcelo Bielsa chỉ ở đây trong ngày thi đấu của trận gặp Ả Rập Xê Út, rồi quay trở về đại bản doanh tại Mexico.

Một đoạn video dài khoảng 12 giây được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy các thành viên đội tuyển Uruguay đứng thành hàng cạnh xe buýt của đội, trong khi hàng chục vali được đặt trên vỉa hè để phục vụ công tác kiểm tra an ninh. Nhân viên chức năng lần lượt rà soát hành lý, còn chó nghiệp vụ được dẫn đi đánh hơi từng chiếc vali.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X với chú thích: "Uruguay đến Mỹ dự World Cup và được chào đón bằng chó nghiệp vụ cùng quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Hãy nhìn gương mặt của Manuel Ugarte".

Tiền vệ Manuel Ugarte là tâm điểm của đoạn video. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United đứng khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng khi chứng kiến quá trình kiểm tra. Biểu cảm của Ugarte lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Video: Uruguay bị Ả Rập Xê Út cầm hoà 1-1

Nhiều cổ động viên chia sẻ ảnh chụp màn hình gương mặt của tiền vệ 25 tuổi. Một số người cho rằng Ugarte có vẻ mệt mỏi sau hành trình dài, trong khi những người khác nhận xét anh trông như đang mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi.

Sự việc cũng tạo ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng các cầu thủ không nên bị kiểm tra hành lý công khai ngay bên cạnh phương tiện di chuyển của đội tuyển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác khẳng định việc sử dụng chó nghiệp vụ và kiểm tra hành lý là quy trình an ninh bình thường đối với các đoàn khách quốc tế tham dự những sự kiện thể thao lớn tại Mỹ.

Trước đó, đội tuyển Uruguay gặp rắc rối lớn ngay trước ngày ra quân World Cup 2026. Theo kế hoạch ban đầu, Uruguay đóng quân và tập luyện tại Mexico trước khi bay sang Mỹ thi đấu với Ả Rập Xê Út. Trận đấu bắt đầu lúc 5h ngày 16/6 (theo giờ Việt Nam).

Uruguay (hạng 16 thế giới) hòa Ả Rập Xê Út (hạng 61). (Ảnh: Reuters)

Các đội tuyển cần có mặt tại sân thi đấu trước một ngày nhằm tham quan, tập làm quen sân và tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Tuy nhiên, truyền thông Uruguay cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã không thể hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết cho chuyến bay từ Mexico đến Mỹ.

Cuối cùng, vì chuyến bay chưa được cấp phép, Uruguay đành hủy bỏ buổi họp báo của HLV Marcelo Bielsa và Jose Gimenez.

Ở trận ra quân World Cup ngày 16/6, Uruguay (hạng 16 thế giới) hòa Ả Rập Xê Út (hạng 61) với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà đại diện châu Á dẫn trước tới phút 80. Trong trận đấu này, người hùng của Ả Rập Xê Út là Abdulelah Al Amri.

Sau chuỗi tình huống cố định và bóng hai trước vòng cấm Uruguay, Al Amri - cầu thủ khoác áo Al Nassr cùng Cristiano Ronaldo - chớp thời cơ đá bồi cận thành mở tỷ số. Trước đó, chính Al Amri cũng khiến Muslera phải cứu thua sau pha đánh đầu nguy hiểm.