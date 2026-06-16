Cú bắt tay chiến lược mở đường cho mô hình y học cổ truyền thời công nghệ

(VTC News) -

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn Sở Y tế Hà Nội tại tỉnh Cao Bằng nhằm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho ngành y tế địa phương.

Chương trình được triển khai theo Thông báo số 10-TB/VPTW ngày 4/2/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các tỉnh miền núi, vùng biên giới.

Tham dự buổi làm việc có ông Nông Tuấn Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng; ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Trưởng đoàn công tác; bà Nguyễn Quỳnh Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của hai ngành y tế.

Ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng kết nối chuyên môn giữa hai bệnh viện

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bệnh viện đã trao đổi toàn diện về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh viện.

Sau quá trình thảo luận, ông Trần Quốc Hùng và bà Nguyễn Quỳnh Anh đã đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn giai đoạn 2026 - 2030 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế Cao Bằng cùng các đại biểu tham dự.

Thỏa thuận được đánh giá là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để hai bệnh viện phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường liên kết trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân địa phương.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp hội chẩn chuyên môn đối với các ca bệnh khó, hỗ trợ xây dựng và cập nhật các phác đồ điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên ngành định kỳ và triển khai hội chẩn từ xa khi cần thiết.

Chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị

Một trong những trọng tâm của chương trình hợp tác là chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến đầu của Thủ đô tới cơ sở y tế địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo và chuyển giao nhiều kỹ thuật như hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao trong mô hình bệnh viện y học cổ truyền; điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ; điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư bằng y học cổ truyền; các kỹ thuật châm cứu hiện đại, điều trị không dùng thuốc; kỹ thuật bào chế thuốc và quản lý dược liệu.

Song song với đó, hai đơn vị sẽ triển khai các chương trình đào tạo liên tục, đào tạo ngắn hạn, tiếp nhận cán bộ đến học tập, thực hành chuyên môn và tổ chức thường xuyên các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ

Điểm nhấn nổi bật trong thỏa thuận hợp tác lần này là định hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản trị và hoạt động khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội sẽ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quy trình chuyên môn, phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng, triển khai bệnh án điện tử, mô hình bệnh viện không giấy tờ, hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện và các giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp cơ sở y tế tại Cao Bằng từng bước hiện đại hóa hoạt động quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành, chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh và cải thiện trải nghiệm của người dân.

Đây cũng là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, liên thông dữ liệu và lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Lan tỏa mô hình hỗ trợ y tế từ tuyến đầu đến cơ sở

Trên thực tế, việc ký kết với Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

Trong những năm gần đây, bệnh viện đã chủ động ký kết hợp tác với nhiều trạm y tế trên địa bàn Thủ đô như Từ Liêm, Xuân Phương và Thượng Cát nhằm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong hoạt động khám chữa bệnh.

Thông qua các chương trình hợp tác, bệnh viện hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Việc ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ mở ra cơ hội phát triển chuyên môn cho hai đơn vị mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa y học cổ truyền bằng công nghệ số.

Với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến đầu của Thủ đô, ngành y tế Cao Bằng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao và mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện, hiệu quả cho người dân.