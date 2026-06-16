Ông Trump xác nhận thỏa thuận Mỹ - Iran bước sang giai đoạn thứ hai

(VTC News) -

Trao đổi với phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains thuộc vùng Alps của Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận công bằng, đó là thỏa thuận tốt. Nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, mà tôi nghĩ thực ra sẽ dễ dàng hơn".

Cùng với đó, ông Trump phủ nhận thông tin Mỹ đầu tư tiền vào Iran, gọi những báo cáo này là "vô lý". "Chúng ta có quyền can thiệp vào Iran trong quãng thời gian nào đó, nếu tôi muốn hoặc ai đó muốn, nhưng hiện tại chúng ta không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Iran. Chúng ta không có nghĩa vụ phải đầu tư tiền vào Iran", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong cuộc gặp song phương với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Tổng thống Trump cũng ca ngợi bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran, gọi đó là thỏa thuận "công bằng" và "tốt".

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày sau khi ký kết biên bản ghi nhớ. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào 19/6.

Tương tự, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi tiết lộ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sẽ đến Geneva để chính thức ký kết biên bản ghi nhớ.

Khi được hỏi về khả năng Israel vi phạm bản ghi nhớ hợp tác tại Lebanon, ông Takht-Ravanchi cho biết "cơ chế dự trù trong bản ghi nhớ sẽ được kích hoạt". Ông Takht-Ravanchi không cung cấp thêm chi tiết về cơ chế này.

Ông nói thêm Mỹ cam kết chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon, "thay mặt cho các đối tác của mình trong bản ghi nhớ hợp tác".

Theo Phó Tổng thống JD Vance, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran dài “khoảng một trang rưỡi”. Đây là một khuôn khổ tổng quát, trong đó các chi tiết sẽ được hoàn thiện trong các vòng đàm phán kỹ thuật sau này. Ông cũng nói với NBC News rằng các thanh sát viên hạt nhân quốc tế sẽ được phép quay trở lại Iran theo điều khoản của bản ghi nhớ.