Đang thất nghiệp bất ngờ được dự World Cup, cựu HLV Nam Định nói gì?

(VTC News) -

Chỉ 2 tháng sau khi chia tay đội tuyển Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Herve Renard cuối cùng vẫn được tham dự World Cup 2026. Nhà cầm quân người Pháp được Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) bổ nhiệm gấp gay sau sau thất bại 1-5 của đội bóng châu Phi trước Thụy Điển. Trận thua này khiến đồng hương của ông Renard là Sabri Lamouchi bị sa thải.

Truyền thông Pháp cho biết HLV Herve Renard gần như chưa kịp dỡ hành lý từ chuyến đi trước thì đã phải chuẩn bị cho hành trình mới. Việc một HLV tiếp quản đội tuyển ngay giữa World Cup là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đầy áp lực chưa bao giờ khiến huấn luyện viên từng làm việc ở CLB Nam Định e ngại.

HLV Herve Renard được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Tunisia ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

"Tất cả diễn ra rất nhanh kể từ thời điểm Sabri bị miễn nhiệm. Chúng tôi không có nhiều thời gian để cân nhắc hay suy nghĩ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình trước Nhật Bản, rồi sau đó là Hà Lan, để cố gắng giành kết quả tốt nhất và vượt qua thử thách này", ông Hervé Renard chia sẻ.

Đồng hành cùng chiến lược gia người Pháp trong ban huấn luyện sẽ là các trợ lý Nicolas Baudoin (phân tích video), David Barriac (huấn luyện thể lực) và Gilles Le Floch (huấn luyện thủ môn).

Đối với HLV Renard, người từng được đồn đoán sẽ dẫn dắt tuyển Ghana hồi tháng Ba, kỳ World Cup này tiếp tục tô điểm cho một sự nghiệp vốn đã rất đặc biệt của ông. Dẫn dắt Tunisia đồng nghĩa với việc HLV Renard sẽ cầm quân ở 3 đội tuyển quốc gia khác nhau tại 3 kỳ World Cup liên tiếp, sau đội tuyển Morocco năm 2018 và Ả Rập Xê Út năm 2022. Cái duyên với các sân chơi lớn này cũng khẳng định vị thế rất riêng của ông trong giới huấn luyện viên quốc tế.

Sau khi chia tay đội tuyển Ả Rập Xê Út hồi tháng 4, ông Renard tưởng như đã hết hy vọng tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, lời mời từ LĐBĐ Tunisia xuất hiện bất ngờ. Ông Renard lập tức lên đường từ Senegal tới Monterrey (Mexico), quá cảnh tại Paris (Pháp). Cựu bắt tay vào công việc ngay sau khi đến Mexico.

HLV sinh năm 1968 đang phải chạy đua với thời gian. Đội tuyển Tunisia buộc phải đứng dậy trong cuộc đối đầu với Nhật Bản (21/06) trước khi chạm trán Hà Lan (26/06) nhằm nuôi dưỡng hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.