Sắc vóc MC 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tháng 3/2019, Bảo Châu xuất hiện trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò MC của chương trình Bản tin Thể thao. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những MC thể thao trẻ tuổi nhất của VTV.