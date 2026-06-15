Sắc vóc MC 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam

Từng khiến cả Hollywood ngưỡng mộ bởi tình bạn thân thiết, David Beckham và Tom Cruise có nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt trước màn tái ngộ gây chú ý gần đây.
VinFast tiếp tục nối dài chuỗi tháng thống lĩnh thị trường ô tô Việt Nam khi bàn giao 19.503 xe điện trong tháng 5/2026.
Sau hơn 5 tháng khởi công metro số 5, nhà ga S3 tại Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang được thi công cùng dự án Vành đai 1, tạo thành đại công trường giữa lòng Hà Nội.
Cú va chạm mạnh từ tàu du lịch vào thuyền máy tại vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng khiến nữ du khách bất tỉnh nên dù biết bơi và có mặc áo phao, chị vẫn không qua khỏi.
Nguyễn Thị Phương Thảo bị cáo buộc chỉnh sửa kết quả phân tích nhằm che giấu vi phạm trong vụ xả thải vượt chuẩn ở KCN Quang Minh.
Cầm chiếc vé số trúng giải độc đắc đi đổi thưởng, Mike Fields không nhận được tiền, chỉ được thông báo có lỗi hệ thống.
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