Đội tuyển Iran bị buộc rời Mỹ ngay sau trận, đá xong không được nghỉ lại qua đêm

(VTC News) -

Trong buổi họp báo sau trận đấu với New Zealand sáng 16/6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Amir Ghalenoei tiết lộ đội tuyển Iran bị buộc phải rời Mỹ ngay lập tức. Đáng chú ý, sự thay đổi về lịch trình di chuyển xảy ra bất ngờ và ngược lại hoàn toàn những gì đội tuyển Iran được thông báo trước đó.

“Chúng tôi đáng lẽ sẽ ở lại đây (Mỹ) tối nay để hồi phục rồi trở về vào trưa mai, nhưng họ không cho phép điều đó. Thành thật mà nói, tôi không biết lý do là gì. Có lẽ đội tuyển của chúng tôi là đội bị đối xử bất công nhất tại World Cup lần này", HLV Amir Ghalenoei nói. Đội tuyển Iran sau trận hòa với New Zealand phải quay lại Mexico, nơi đặt đại bản doanh của họ trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển Iran không được nghỉ lại Mỹ qua đêm sau mỗi trận đấu tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ông không nêu rõ cơ quan hay tổ chức nào đưa ra quyết định hạn chế đó. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters. FIFA cũng chưa đưa ra giải thích hay thông báo chính thức nào liên quan đến vấn đề này.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Iran xác nhận với hãng thông tấn DPA trước trận ra quân gặp New Zealand rằng các cầu thủ của họ được phép ở lại Mỹ qua đêm trong thời gian diễn ra World Cup. Đội tuyển Iran được cấp thị thực để từ Mexico nhập cảnh vào Mỹ trong ngày thi đấu, sau đó được nới rộng thêm một ngày trước trận và sau trận để đảm bảo quy trình trận đấu.

Tiền đạo Mehdi Taremi cho rằng những hạn chế về di chuyển đang khiến đội tuyển Iran không thể phát huy hết khả năng tại giải đấu. “Điều này không tốt cho chúng tôi. Tôi nghĩ nó cũng không tốt cho bóng đá. Tôi cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cần hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn thế này”, Taremi cho biết.

Theo anh, đội tuyển đáng ra phải có hai ngày để làm quen và ổn định tại Los Angeles trước trận đấu. “Mọi thứ rất tệ và ảnh hưởng đến đội bóng. Chúng tôi chỉ mong có hòa bình”, anh nói, đồng thời tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đến thăm phòng thay đồ của đội tuyển Iran trong ngày thi đấu.

Video: Iran hòa New Zealand 2-2

HLV Ghalenoei cũng nhấn mạnh việc nhiều thành viên trong ban huấn luyện, phóng viên và quan chức của đội không thể đến Mỹ vì các hạn chế về thị thực. Điều này buộc ban huấn luyện phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc ngoài chuyên môn.

Công tác chuẩn bị cho trận đấu của Iran diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đội bóng thi đấu trên đất Mỹ chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.

Trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Iran đã đàm phán để chuyển đại bản doanh của đội từ bang Arizona (Mỹ) sang Mexico vào phút chót. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục cấp thị thực của Mỹ cũng như những căng thẳng về chính trị giữa 2 nước.