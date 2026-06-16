Thu hồi 45 loại sữa rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TP.HCM phân phối.

Trong đó, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 20 sản phẩm. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Trong danh sách 20 sản phẩm này có nhiều loại nổi tiếng, được bán phổ biến trên thị trường như sữa rửa mặt Hadalabo foaming facial cleanser, kem chống nắng Anessa perfert UV Sunscreen, kem đánh răng Aquafresh Clear Mint...

Danh sách 20 mỹ phẩm do Công ty TNHH Alice Cao đưa ra thị trường bị thu hồi. (Ảnh chụp màn hình)

Các sản phẩm trong danh sách này chủ yếu được Cục Quản lý Dược cấp Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào tháng 3-4/2025.

Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng buộc phải thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên toàn quốc này thuộc nhãn hàng REIHAKU HATOMUGI (Nhật Bản), các sản phẩm chủ yếu là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...

9 sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) phân phối bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Doanh nghiệp thứ 3 nhận yêu cầu phải thu hồi mỹ phẩm do công ty phân phối là Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM). Tổng cộng đơn vị này phải thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm, gồm sữa rửa mặt TIA'M Snail&Azulene Low pH Cleanser, tinh chất TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, kem dưỡng da TIA'M Deep Hydration Glow Cream...

Đơn vị cuối cùng phải thu hồi 6 mỹ phẩm do doanh nghiệp phân phối là Công ty TNHH X.C.G.G (TPHCM), sản phẩm bị thu hồi là tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation...

Lý do hai công ty này phải thu hồi sản phẩm do Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Riêng sản phẩm kem dưỡng Luvum green citrus vitamin c gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm này. Trong khi các công ty buộc phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.