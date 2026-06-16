XSMT 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/6/2026

XSMT thứ 3 ngày 16/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 16/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 16/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 3 mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT được tiến hành quay tại Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT được tiến hành mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT được tiến hành quay tại Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT được tiến hành mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT được tiến hành quay tại Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được tiến hành mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được tiến hành quay tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả theo quy định hiện hành.

- Nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý vì thủ tục nhanh gọn, thuận tiện và không mất nhiều thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo hình thức này, người trúng giải thường phải thanh toán một khoản phí dịch vụ hoặc hoa hồng đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng địa điểm.

- Đối với những giải thưởng có giá trị lớn, việc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết được xem là lựa chọn phù hợp hơn. Người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ số tiền được hưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch hay hoa hồng nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Một tờ vé chỉ được công nhận trúng thưởng khi do Công ty XSKT phát hành hợp pháp và có đầy đủ thông tin phù hợp với kỳ quay số, ngày mở thưởng cùng kết quả đã được công bố chính thức.

- Các số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong những giải thưởng của kỳ quay tương ứng. Đồng thời, vé cần còn nguyên trạng, không rách nát, không chắp ghép, không tẩy xóa hay chỉnh sửa nội dung và phải được mang đi lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.

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