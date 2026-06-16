Bảng tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 16/6/2026

(VTC News) -

Sáng 16/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.165 VND, không đổi so với ngày 15/6. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh ở chiều mua vào.

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 16/6/2026

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 11h30 ngày 16/6/2026:

1 USD = 26.073,00 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.103,00 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.423,00 VND (bán)

Như vậy, giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán duy trì sự ổn định ở mức 26.423 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Đồng Đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h30 ngày 16/6/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.073,00 26.103,00 26.423,00 - BIDV USD 26.103 26.103 26.423 - USD(1-2-5) 25.059 - - - USD(10-20) 25.059 - - - Agribank USD 26.083,00 26.103,00 26.423 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.960 - 26.423 - USD cash (Loại>=50USD) 26.140 - 26.423 - USD (Transfer) - 26.110 26.423 - OCB USD (100,50) 26.115 26.165 26.423 26.423 USD (20,10,5) 26.115 26.165 26.423 26.423 USD (1) 23.907 26.165 26.423 26.423 HDBank USD(50,100) 26.070 26.100 26.423 26.423 USD(10,20) 26.000 26.100 26.423 26.423 USD(1,5) 26.000 26.100 26.423 26.423 VPBank USD - 26.133 26.423 - USD-1-2-5-10-20 26.133 - 26.423 - USD-50-100 26.133 - 26.423 - MB USD (USD 50-100) 26.085,00 26.105,00 26.423 26.423 USD (USD 5 - 20) 26.065,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.045,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.085 26.120 26.423 26.423 USD <50 26.080 - - - Sacombank USD 26.085 26.085 26.423 26.423 MSB USD 26.080 26.110 26.423 26.423 NCB USD (lớn) 25.720,00 25.970,00 26.423,00 26.423,00 USD (vừa) 25.710,00 25.970,00 26.423,00 26.423,00 USD (nhỏ) 25.700,00 25.970,00 26.423,00 26.423,00 Eximbank USD (50-100) 26.080 26.110 26.423 26.423 USD (5-20) 25.930 26.110 26.423 26.423 USD (1-2) 24.605 26.110 26.423 26.423 VIB USD 26.130,00 26.140,00 26.423,00 26.423,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.103,00 26.103,00 26.423,00 26.423,00 USD (5, 10, 20) 26.083,00 26.103,00 26.423,00 26.423,00 USD <5 26.013,00 26.103,00 26.423,00 26.423,00 TPBank USD 26.016 26.103 26.423 26.423 PVComBank USD (50 & 100) 26.063 26.093 26.423 - USD (5, 10, 20) 26.053 26.093 26.423 - USD (1 & 2) 26.053 26.093 26.423 - VietBank USD 26.073,00 26.103,00 - 26.423 VietABank USD ($50-$100) 26.065,00 26.115,00 26.423,00 26.423,00 USD ($05-$20) 25.965,00 26.115,00 26.423,00 26.423,00 USD ($01-$02) 25.665,00 26.115,00 26.423,00 26.423,00

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.