9 tỉnh, thành công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026: Cao nhất 47,14 điểm

(VTC News) -

Theo cập nhật mới nhất đến ngày 16/5, 17 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Trên cơ sở điểm thi, 9 tỉnh, thành đã công bố điểm chuẩn hoặc điểm chuẩn dự kiến, gồm: Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Huế, Đồng Nai, Lai Châu, Đà Nẵng và Nghệ An.

Hưng Yên: Điểm chuẩn không chuyên cao nhất 24,5 điểm

Tại Hưng Yên, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập không chuyên dao động từ 13,1 đến 24,5 điểm. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh dẫn đầu toàn tỉnh với 24,5 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2025 (20,5 điểm). Xếp sau là Trường THPT Nguyễn Trãi với 22,5 điểm và Trường THPT Lê Quý Đôn với 22 điểm.

Ở nhóm cuối, Trường THPT Nam Phù Cừ có điểm chuẩn thấp nhất 13,1 điểm, tiếp đến là Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 13,6 điểm, Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 14,1 điểm và Trường THPT Trần Quang Khải 14,6 điểm.

Đối với khối chuyên, lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hưng Yên đạt 42,75 điểm, lớp chuyên Tin học thấp nhất với 29,5 điểm.

Ninh Bình: Điểm chuẩn dự kiến cao nhất 24,5 điểm

Tại Ninh Bình, điểm chuẩn dự kiến đợt 1 vào các trường THPT công lập không chuyên dao động từ 14 đến 24,5 điểm. Trong đó, Trường THPT B Nguyễn Khuyến có điểm chuẩn cao nhất 24,5 điểm, tiếp theo là THPT A Trần Hưng Đạo với 24,1 điểm, THPT A Hải Hậu 23,3 điểm và THPT B Nguyễn Huệ 23,25 điểm.

Đối với các trường có điểm chuẩn thấp hơn, Trường THPT Trần Nhân Tông dự kiến lấy 14 điểm, Trường THPT Kim Sơn C 14,5 điểm; đa số các trường còn lại từ 15 điểm trở lên.

Hiện, có 9 tỉnh, thành đã công bố điểm chuẩn hoặc điểm chuẩn dự kiến.

Hà Tĩnh: Nhiều trường tăng mạnh so với năm trước

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn dự kiến với mặt bằng điểm tăng ở nhiều trường. Trường THPT Phan Đình Phùng dẫn đầu với 24,75 điểm, cao hơn 9,75 điểm so với trường có điểm chuẩn thấp nhất tỉnh.

Một số trường tăng mạnh so với năm học trước gồm THPT Hương Sơn tăng từ 15 lên 19 điểm, THPT Hương Khê tăng từ 15 lên 18,75 điểm, THPT Hà Huy Tập và THPT Lý Tự Trọng cùng tăng 2,5 điểm, THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 2,25 điểm.

Bắc Ninh: Chênh lệch hơn 13 điểm giữa trường cao nhất và thấp nhất

Tối 15/6, các trường THPT tại Bắc Ninh công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Ở khối không chuyên, Trường THPT Hàn Thuyên có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất với 22,76 điểm.

Xếp sau là Trường THPT Lý Thái Tổ với 21 điểm và Trường THPT Thái Thuận với 20,5 điểm. Trong khi đó, Trường THPT Ngô Sĩ Liên có mức điểm chuẩn thấp nhất chỉ 9,38 điểm, chênh 13,38 điểm so với trường dẫn đầu.

Huế: Điểm chuẩn lớp chuyên Quốc Học cao nhất 37,6 điểm

Tại TP Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục có mức điểm chuẩn cao ở các lớp chuyên. Lớp chuyên tiếng Anh dẫn đầu với 37,6 điểm, tiếp theo là chuyên Tin học 36,95 điểm, chuyên Pháp 36,48 điểm, chuyên Ngữ văn 35,8 điểm và chuyên Sinh học 35,7 điểm.

Ở khối THPT công lập, Trường THPT Hai Bà Trưng có điểm chuẩn lớp tiếng Anh cao nhất với 32,25 điểm; tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Huệ lớp tiếng Anh 30 điểm và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ lớp tiếng Anh 28,25 điểm.

Đồng Nai: Điểm chuẩn cao nhất 24,75 điểm

Tại Đồng Nai, Trường THPT Trấn Biên có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất với 24,75 điểm, tiếp đến là THPT Ngô Quyền 24 điểm, THPT Lê Hồng Phong 22 điểm và THPT Nam Hà 20,5 điểm.

Một số trường có mức điểm chuẩn thấp gồm: THPT Đoàn Kết 11 điểm, THPT Phước Bình 11,5 điểm, THPT Tân Phú 12,5 điểm và THPT Thống Nhất, THPT Trị An cùng 13 điểm.

Lai Châu: Điểm chuẩn dự kiến từ 9,5 đến 37,5 điểm

Tại Lai Châu, điểm chuẩn dự kiến trước phúc khảo của các lớp chuyên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dao động từ 31,4 đến 37,5 điểm. Trong đó, lớp chuyên Ngữ văn có điểm cao nhất, còn chuyên tiếng Anh thấp nhất.

Ở khối không chuyên, điểm chuẩn dự kiến từ 9,5 đến 22,5 điểm. Trường PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu có mức cao nhất 22,5 điểm.

Đà Nẵng: Điểm chuẩn vào 10 hiện cao nhất cả nước với 47,14 điểm

Tại Đà Nẵng, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập dao động từ 7,5 đến 35,5 điểm. Trường THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu khối công lập với 35,5 điểm, tiếp theo là THPT Hoàng Hoa Thám 33,25 điểm, THCS&THPT Nguyễn Khuyến 32,5 điểm, THPT Trần Phú 31,75 điểm và THPT Thái Phiên 31 điểm.

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Nguyễn Dục có điểm chuẩn thấp nhất 7,5 điểm. Một số trường dưới 10 điểm gồm THPT Nam Trà My 7,75 điểm; THPT Âu Cơ và THPT Tiểu La cùng 8 điểm.

Ở hệ chuyên, lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 47,14 điểm, là mức cao nhất trong số các địa phương đã công bố.

Nghệ An: Điểm chuẩn dự kiến cao nhất 25,25 điểm

Tại Nghệ An, điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 dao động từ 10 đến 25,25 điểm. Trong đó, THPT Huỳnh Thúc Kháng có mức điểm cao nhất với 25,25 điểm; tiếp theo là THPT Đô Lương 1 với 22,5 điểm, THPT Hà Huy Tập và THPT Nguyễn Duy Trinh cùng 22,25 điểm.

Ở chiều ngược lại, THPT Cát Ngạn và THPT Quỳ Hợp 3 có mức điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là 10 điểm. Một số trường có điểm chuẩn thấp khác gồm THPT Tương Dương 2 với 12,25 điểm, THPT Quế Phong 12,75 điểm và THPT Anh Sơn 3 13,75 điểm.

Như vậy, trong số 10 địa phương đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 10, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với 47,14 điểm; mức thấp nhất ở khối THPT công lập là 7,5 điểm tại Trường THPT Nguyễn Dục (Đà Nẵng).