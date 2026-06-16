  • logo
Xuất bản ngày 16/06/2026 02:21 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 02:21 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 - XSBL 16/6

(VTC News) - XSBL 16/6, trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026, xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 16/6/2026, xổ số Bạc Liêu 16/6.

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 16/6/2026

Xem lại KQXSBL các kỳ trước

- XSBL 9/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 9/6/2026 như sau:

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

- XSBL 2/6/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) ngày 2/6/2026 có giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 2/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 2/6/2026.

XSBL 2/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 2/6/2026.

- XSBL 26/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 26/5/2026 với giải đặc biệt là 085856 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 26/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/5/2026.

XSBL 26/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/5/2026.

- XSBL 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 269950 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 19/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/5/2026.

XSBL 19/5, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 - XSBL 16/6
Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/6/2026 - XSBL 16/6
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá xăng dầu hôm nay 16/6: Tiếp đà giảm
Giá xăng dầu hôm nay 16/6: Tiếp đà giảm
Cùng chuyên mục
Tin mới