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Xuất bản ngày 16/06/2026 06:38 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 06:38 PM

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Cơn mưa lớn kèm dông gió làm nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền và chân cầu Ba Son (TP.HCM) ngập sâu, các phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 1

Chiều 16/6, cơn mưa lớn kèm dông gió kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, quận 2 cũ, TP.HCM) ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 2

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường như Xuân Thủy, đường 34... chìm trong nước sau trận mưa lớn. Lượng nước đổ xuống trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống cống, khiến mặt đường ngập lênh láng, các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh chết máy.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 3

Tại khu vực chân cầu Ba Son (phía phường An Khánh), nước dâng cao phủ kín mặt đường, hàng loạt xe máy và ô tô bị chết máy khi cố gắng đi qua đoạn ngập.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 4

Loạt xe chết máy giữa đường.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 5

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngoài lượng mưa lớn, rác thải bị nước cuốn trôi làm bít nhiều miệng cống cũng khiến nước rút chậm, tình trạng ngập kéo dài.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 6

Dòng nước chảy khá mạnh, trong khi các ô tô lưu thông qua khu vực ngập tạo thành những đợt sóng lớn, việc điều khiển xe máy trở nên khó khăn hơn. Một số người đi xe máy bị mất thăng bằng và ngã xuống đường.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 7

Ông Hoàng Văn Nghĩa (ngụ phường An Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến khu vực chân cầu Ba Son ngập sâu như vậy. "Nước ngập lênh láng, rất khó phân biệt đâu là mặt đường, đâu là vỉa hè. Tôi bị té ngã, làm rơi đồ xuống nước. Giờ chỉ biết chờ nước rút để tìm lại, hy vọng chưa bị cuốn xuống cống", ông Nghĩa nói.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 8

Không chỉ xe máy, một số ô tô cũng gặp sự cố do nước ngập vào động cơ, phải dừng giữa đường gọi xe cứu hộ đến kéo khỏi khu vực ngập.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 9

Đến gần 17h, nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM có mặt tại hiện trường, tiến hành mở các miệng thu nước, khơi thông dòng chảy nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 10

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông là do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình kết hợp áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 11

Quan trắc từ ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sét trên diện rộng.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 12

Trong khoảng ba giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rào, dông, sét tại nhiều khu vực của TP.HCM như các phường Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Long Hương, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ cùng các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và một số địa phương lân cận.

Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ - 13

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu trong thời điểm mưa lớn để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động đề phòng nguy cơ dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

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