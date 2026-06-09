Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới

(VTC News) -

NSND Lê Khanh được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của sân khấu, điện ảnh Việt Nam. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hàng chục năm.

Mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng. Bà là con gái của cố NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, em gái NSƯT Lê Vân và chị gái NSƯT Lê Vi.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, Lê Khanh sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm 15 tuổi, bà được đạo diễn Đức Hoàn mời tham gia bộ phim Từ một cánh rừng với vai Tuất, một nữ thanh niên xung phong.

NSND Lê Khanh thời trẻ.

Bbà trở thành gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vai diễn kinh điển như Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Juliet trong Romeo và Juliet, Thúy trong Bến bờ xa lắc hay quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lê Khanh ghi dấu ấn qua các bộ phim Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Dòng sông hoa trắng, Bản tình ca cuối cùng...

Không chỉ được đánh giá cao về tài năng, Lê Khanh còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt thập niên 1980 - 1990. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn từng nhận xét nữ nghệ sĩ "đẹp như nữ thần", sở hữu vẻ quyến rũ rất riêng hiếm người có được.

Năm 2001, khi mới 38 tuổi, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được nhận danh hiệu cao quý này.

NSND Lê Khanh được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt.

Sau nhiều thập niên cống hiến, NSND Lê Khanh vẫn miệt mài với nghề. Ngoài đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình, bà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ.

Hơn 30 năm hạnh phúc nhưng chưa một lần mặc váy cưới

Lê Khanh bén duyên với đạo diễn, nhà quay phim Phạm Việt Thanh khi cùng tham gia bộ phim Săn bắt cướp. Khi ấy, bà đã là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt, còn ông là quay phim của đoàn. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai xây dựng tổ ấm và có hai người con là Lam Khê và Gia Khanh.

NSND Lê Khanh trong vai tu sĩ Băng Thanh trong bộ phim điện ảnh “Săn bắt cướp”.

Nữ nghệ sĩ từng thừa nhận sự nghiệp của mình có được như hôm nay không thể thiếu sự đồng hành của chồng. "Công việc của tôi phải di chuyển nhiều, nếu không xa nhà cũng rất bận. Người chồng sẽ phải đóng vai trò của một người mẹ, rồi lại chứng kiến vợ mình 'cặp kè' hết người này đến người kia trên phim mà không ghen. Chồng tôi làm được những điều đó nên tôi thấy biết ơn.

Nếu không có anh hỗ trợ sự nghiệp, chắc hẳn quãng đời làm nghề của tôi sẽ đứt đoạn. Không bao giờ tôi quên nhắc đến anh sau những thành tựu của mình", bà bộc bạch.

Trong cuộc trò chuyện gần đây tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và lý do chưa từng mặc váy cưới.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà chưa bao giờ xem lễ cưới là yếu tố cho sự bền vững của một mối quan hệ. Theo bà, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là cách hai người cùng sống, cùng chia sẻ và đồng hành với nhau qua những thăng trầm của cuộc đời.

NSND Lê Khanh và chồng là đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh.

"Tôi cứ né đám cưới và tính hoãn đến khi sinh con. Tôi không muốn làm mọi thứ áp đặt theo hình thức như mọi người quy định. Đến khi sinh con xong, tôi lại ngại, xấu hổ", bà chia sẻ.

Dù nhiều bạn bè từng ngỏ ý đứng ra tổ chức hôn lễ, thậm chí mời vào TP.HCM để thực hiện, nữ nghệ sĩ vẫn không đưa ra quyết định. Đến hiện tại, bà cho rằng việc mặc váy cưới không còn phù hợp với mình nữa.

Trước đó, trong chương trình Chị em chúng mình, nữ nghệ sĩ cũng từng tâm sự: "Tôi và ông xã có một tờ giấy chứng hôn để các con có giấy khai sinh cho đàng hoàng nhưng đến giờ vẫn chưa có một lễ cưới nào diễn ra".

Gia đình NSND Lê Khanh và đạo diễn Việt Thanh.

Bà cho biết sau nhiều năm chung sống, hai người vẫn giữ cách quan tâm, trò chuyện như thời còn yêu nhau.

Về phía mình, đạo diễn Phạm Việt Thanh cũng nhiều lần dành những lời ngợi khen cho người bạn đời.

"Khanh là người nội trợ, nấu ăn rất ngon. Một trong những việc Lê Khanh giữ chân tôi được ở nhà trong những ngày đẹp trời và xấu trời là bởi những bữa ăn cực kỳ ngon. Và Khanh là người được bạn bè tôi rất quý", ông từng chia sẻ.