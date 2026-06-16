  • logo
Xuất bản ngày 16/06/2026 05:57 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 05:57 PM

'Ông kẹ' trên khán đài Thổ Nhĩ Kỳ gây sốt ở World Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Udi Neco, cổ động viên nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu nhờ diện mạo độc đáo trên khán đài World Cup 2026.

Udi Naco cùng các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ cổ vũ đội tuyển quốc gia. (Video: @udi_neco/Instagram)

Trong trận đấu Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ bảng D tại World Cup 2026 ngày 14/6, một cổ động viên đặc biệt đã xuất hiện nổi bật giữa hàng nghìn khán giả. Ống kính truyền hình từng nhiều lần hướng về cổ động viên này trên khán đài.

Trong trận đấu Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ bảng D tại World Cup 2026 ngày 14/6, một cổ động viên đặc biệt đã xuất hiện nổi bật giữa hàng nghìn khán giả. Ống kính truyền hình từng nhiều lần hướng về cổ động viên này trên khán đài.

Cổ động viên này có biệt danh Udi Neco (tên thật là Necdet Olcerman). Ông là người hâm mộ trung thành của câu lạc bộ Besiktas và đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại hình độc đáo của ông trên khán đài nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cổ động viên này có biệt danh Udi Neco (tên thật là Necdet Olcerman). Ông là người hâm mộ trung thành của câu lạc bộ Besiktas và đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại hình độc đáo của ông trên khán đài nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngoài vai trò là một cổ động viên nổi tiếng, Udi Neco từng phục vụ trong Lực lượng Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quân sự kiêm thực thi pháp luật của nước này.

Ngoài vai trò là một cổ động viên nổi tiếng, Udi Neco từng phục vụ trong Lực lượng Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quân sự kiêm thực thi pháp luật của nước này.

Nhờ sự nổi tiếng trong giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Udi Neco sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Besiktas cũng như đội tuyển quốc gia.

Nhờ sự nổi tiếng trong giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Udi Neco sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Besiktas cũng như đội tuyển quốc gia.

Trong trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép lớn hơn nhưng Australia lại cho thấy sự thực dụng và hiệu quả ở những khoảnh khắc quyết định. Đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 có phần thắng nghiêng về đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chung cuộc, Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Trong trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép lớn hơn nhưng Australia lại cho thấy sự thực dụng và hiệu quả ở những khoảnh khắc quyết định. Đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 có phần thắng nghiêng về đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chung cuộc, Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Các cổ động viên Australia cũng gây chú ý trên khán đài với màn ăn mừng "shoey" nổi tiếng. Họ rót bia vào giày rồi uống cạn trong tiếng reo hò của khán giả xung quanh.

Các cổ động viên Australia cũng gây chú ý trên khán đài với màn ăn mừng "shoey" nổi tiếng. Họ rót bia vào giày rồi uống cạn trong tiếng reo hò của khán giả xung quanh.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMB 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/6/2026
XSMB 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/6/2026
Vietlott 16/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Power 6/55
Vietlott 16/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Power 6/55
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/6/2026 - XSQNA 16/6
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/6/2026 - XSQNA 16/6
Cùng chuyên mục
Tin mới