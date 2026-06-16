'Ông kẹ' trên khán đài Thổ Nhĩ Kỳ gây sốt ở World Cup 2026

Udi Neco, cổ động viên nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu nhờ diện mạo độc đáo trên khán đài World Cup 2026.
Tính đến thời điểm hiện tại, 9 tỉnh, thành đã công bố điểm chuẩn hoặc điểm chuẩn dự kiến lớp 10 năm học 2026-2027, mức cao nhất lên tới 47,14 điểm.
Roberto Lopes góp công giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở World Cup 2026, tuy nhiên ít ai biết anh từng làm ngân hàng và suýt bỏ lỡ cơ hội lên tuyển quốc gia.
Lưu ý một số vấn đề trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đoạn video ghi cảnh đội tuyển Uruguay xếp hàng để chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý ngay khi đến Mỹ dự World Cup 2026 gây chú ý trên mạng xã hội.
Nhận định Iraq vs Na Uy, bảng I World Cup 2026 (5h ngày 17/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Iraq đấu với Na Uy.
Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tạm giữ 3 bảo vệ chung cư New Horizon hành hung khách và tài xế khi họ thắc mắc phí gửi xe, đồng thời truy bắt một đối tượng.
Ngày 16/6, tàu 201 thuộc Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân kịp thời phát hiện, ứng cứu tàu cá ngư dân bị chết máy, trôi dạt giữa sóng dữ tại vùng biển Quảng Ninh.
BVĐK Y học cổ truyền Hà Nội hợp tác BVĐK Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số.
Giữa tâm điểm mùa Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, nhiều du khách ưu ái một lịch trình ‘tránh nóng” không thể bỏ lỡ.
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