'Ông kẹ' trên khán đài Thổ Nhĩ Kỳ gây sốt ở World Cup 2026

Trong trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép lớn hơn nhưng Australia lại cho thấy sự thực dụng và hiệu quả ở những khoảnh khắc quyết định. Đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 có phần thắng nghiêng về đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chung cuộc, Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0.