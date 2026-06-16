Hà Nội hỗ trợ tới 20 triệu đồng/tháng cho bác sĩ về tuyến dưới

(VTC News) -

Tại kỳ họp chuyên đề thứ tư, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tập trung vào ba trụ cột gồm phát triển cấp cứu ngoại viện, tăng cường nhân lực y tế và thúc đẩy chuyển đổi số.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của nghị quyết là chính sách hỗ trợ mạnh tay nhằm thu hút và giữ chân nhân lực y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở và lực lượng cấp cứu ngoại viện.

Đối với cán bộ y tế được cử đi luân phiên hỗ trợ chuyên môn từ một tháng trở lên, ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương, thành phố hỗ trợ thêm theo trình độ chuyên môn.

Mức hỗ trợ cao nhất là 20 triệu đồng mỗi tháng đối với giáo sư, phó giáo sư. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 17 triệu đồng mỗi tháng. Bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I nhận 12 triệu đồng mỗi tháng; bác sĩ 10 triệu đồng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ cử nhân 8 triệu đồng và trình độ cao đẳng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Nhân viên y tế tại một cơ sở điều trị của Hà Nội.

Các cơ sở y tế cũng được phép ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật theo từng vụ việc như giảng dạy, đào tạo hoặc chuyển giao kỹ thuật. Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi buổi, tùy trình độ chuyên môn của người tham gia.

Đáng chú ý, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc trạm y tế xã, phường sẽ nhận khoản hỗ trợ thu hút một lần với mức rất cao.

Trong đó, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I trở lên thuộc nhóm ngành y học được hỗ trợ bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I. Bác sĩ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Ngoài ra, viên chức và người lao động thuộc danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn được hưởng hỗ trợ nghề nghiệp đặc thù 5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo đánh giá của thành phố, đây là những vị trí vốn khó tuyển dụng do áp lực công việc lớn, thường xuyên phải làm việc trong môi trường khẩn cấp, cường độ cao nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với người thụ hưởng chính sách. Những cán bộ y tế tham gia luân phiên phải hoàn thành đầy đủ thời gian công tác theo kế hoạch được phê duyệt.

Đối với người được hưởng chính sách thu hút vào Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế, bắt buộc phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại đơn vị tuyển dụng. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết sẽ phải tuân thủ các quy định liên quan về trách nhiệm hoàn trả và xử lý theo quy định hiện hành.

Theo nghị quyết, hệ thống cấp cứu ngoại viện của Hà Nội sẽ được tổ chức theo mô hình thống nhất, đa tầng, với Trung tâm Cấp cứu 115 giữ vai trò điều phối trung tâm. Mạng lưới này huy động sự tham gia của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành, trường đại học, hệ thống y tế của thành phố, các cơ sở y tế ngoài công lập và trạm y tế xã, phường.

Trung tâm Cấp cứu 115 không chỉ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện mà còn điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu trên địa bàn. Các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh sẽ thành lập tổ cấp cứu ngoại viện, tham gia thường trực và sẵn sàng xuất xe theo điều phối khi có tình huống khẩn cấp.

Kinh phí cho hoạt động cấp cứu ngoại viện được ngân sách thành phố bảo đảm thông qua hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ. Mức thanh toán thực hiện theo quy định hiện hành của HĐND thành phố về giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh.

Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh trong phát triển hệ thống y tế Thủ đô, đặc biệt ở lĩnh vực cấp cứu ngoại viện và y tế cơ sở - những mắt xích được xem là nền tảng nhưng lâu nay còn thiếu nhân lực chất lượng cao. Với hàng loạt cơ chế hỗ trợ tài chính, Hà Nội đang đặt mục tiêu nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa các tuyến y tế.