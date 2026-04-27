10 danh mục sản phẩm mới của Apple

Theo kế hoạch, Apple sẽ mở rộng sang 10 danh mục sản phẩm mới trong vài năm tới. Sản phẩm đầu tiên được kỳ vọng là iPhone gập, đánh dấu bước tiến lớn trong mảng smartphone.

Minh họa kính thông minh mới của Apple. (Nguồn: Gemini AI)

Ngoài ra, Apple còn phát triển nhiều thiết bị khác:

AirPods tích hợp camera để hỗ trợ AI và sức khỏe;

Hub thông minh cho gia đình, giống một iPad nhỏ gắn tường;

Thiết bị robot để bàn, có thể nâng cấp với cánh tay robot;

Camera an ninh thông minh, cạnh tranh với Ring;

MacBook Pro thế hệ mới với màn hình OLED cảm ứng;

iPad gập, mở rộng công nghệ màn hình linh hoạt;

Kính thông minh, hướng tới trải nghiệm AR/AI;

Pendant AI wearable, thiết bị đeo nhỏ gọn hỗ trợ AI.

Đây là lộ trình sản phẩm tham vọng nhất trong lịch sử Apple, vượt xa số lượng danh mục mà Tim Cook từng giới thiệu trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Google mở rộng thiết kế biểu tượng gradient

Google đang tiếp tục triển khai phong cách biểu tượng mới với hiệu ứng gradient mềm mại, thay thế cho thiết kế vòng tròn nhiều màu truyền thống. Các góc biểu tượng được bo tròn hơn, màu sắc chuyển nhẹ từ tông pastel sang màu chính của Google, tạo cảm giác hiện đại và thân thiện hơn.

Ngôn ngữ thiết kế này đã xuất hiện trên logo Google G, Gemini, Photos và Maps, và giờ sẽ lan rộng sang các ứng dụng khác như Sheets, Slides, Forms, Sites và Keep.

Đáng chú ý, nhiều biểu tượng chuyển sang bố cục ngang, phù hợp hơn với cách sử dụng thực tế, ví dụ như các bản trình chiếu PowerPoint vốn hiếm khi ở dạng dọc.

Các biểu tượng mới được đánh giá là sinh động và dễ phân biệt hơn, phản ánh xu hướng thiết kế rời xa phong cách phẳng của thập niên trước.

Tuy nhiên, biểu tượng Keep gây tranh cãi khi bị nhận xét là chưa đẹp mắt. Dù chưa có lịch trình chính thức, việc triển khai diện rộng được dự đoán sẽ diễn ra sớm.

Amazon biến podcast thành cỗ máy thương mại

Amazon đang tái cấu trúc mạnh mẽ mảng podcast, với mục tiêu biến mọi nội dung thành cơ hội kinh doanh. Sau khi cắt giảm hơn 100 nhân sự tại Wondery vào năm 2025, Amazon vẫn giữ thương hiệu này nhưng chuyển phần lớn hoạt động podcast âm thanh sang Audible.

Giao diện Podcast của Amazon. (Nguồn: Amazon)

Đồng thời, công ty lập ra bộ phận Creator Services, hợp tác với các ngôi sao như Dax Sheperd, Keke Palmer và anh em nhà Kelce. Với chương trình "New Heights" của Kelce, Amazon không chỉ bán quảng cáo mà còn mở rộng sang bán merchandise, chiếu phim tài liệu "Kelce", và gợi ý sản phẩm cho các buổi tiệc bóng bầu dục.

Theo Matt Sandler - tổng giám đốc Creator Services, chiến lược mới là kết hợp nội dung và thương mại. Điều này cho thấy Amazon muốn biến podcast thành một hệ sinh thái giải trí - mua sắm toàn diện, khác biệt so với cách tiếp cận truyền thống của các nền tảng khác.