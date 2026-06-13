Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18/6/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga.
Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search
Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:
https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn
Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.
✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!
Bình luận