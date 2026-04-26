Máy tính shutdown hay sleep tốt hơn?

Việc tắt máy tính hay đưa vào chế độ ngủ thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân và thói quen sử dụng. Đóng nắp máy tính xách tay hoặc cho máy tính để bàn vào chế độ ngủ thường nhanh hơn so với việc tắt hoàn toàn.

Chế độ ngủ cho phép máy khởi động lại nhanh chóng, giữ nguyên các ứng dụng và tab trình duyệt đang mở. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đúng đắn giữa hai lựa chọn này, người dùng cần hiểu rõ lợi ích của từng phương pháp và cách chúng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tắt máy tính có thể giúp giảm tiêu hao pin trên máy xách tay và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi không sử dụng trong thời gian dài. Ngược lại, chế độ ngủ có thể là lựa chọn tốt hơn cho các thiết bị được trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi sử dụng pin.

Quyết định giữa tắt máy và chế độ ngủ cũng phụ thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, vì mỗi hệ điều hành xử lý chúng theo cách khác nhau.

Khi nào nên đưa máy tính vào chế độ ngủ?

Chế độ ngủ là lựa chọn lý tưởng cho những khoảng nghỉ ngắn, giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục công việc mà không phải chờ đợi khởi động lại.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng thiết bị vẫn tiêu hao một lượng năng lượng nhất định trong chế độ này. Do đó, chỉ nên sử dụng chế độ ngủ khi dự kiến sẽ sử dụng máy tính trong thời gian ngắn hoặc khi máy luôn được cắm sạc.

Máy tính xách tay chạy Windows có nhiều chế độ ngủ khác nhau, bao gồm chế độ ngủ thông thường và chế độ ngủ đông. Chế độ ngủ tiêu thụ rất ít năng lượng, trong khi chế độ ngủ đông tiết kiệm năng lượng hơn nữa, phù hợp khi không sử dụng máy trong thời gian dài. Đối với máy tính để bàn, người dùng có thể để ở chế độ ngủ trong những giờ nghỉ ngắn.

Đối với máy Mac, chế độ ngủ cũng giúp tiết kiệm năng lượng và khởi động lại nhanh chóng. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt pin để giảm mức tiêu thụ năng lượng, như ngăn máy tính bật lại với một số thao tác cụ thể.

Khi nào nên tắt máy tính?

Nếu không có kế hoạch sử dụng máy tính trong vài ngày, tốt nhất là nên tắt máy thay vì để ở chế độ ngủ, đặc biệt là với các thiết bị chạy bằng pin.

Dù chế độ ngủ giảm tiêu thụ năng lượng, máy tính vẫn tiêu tốn một lượng điện nhất định. Hệ điều hành macOS sử dụng chế độ ngủ an toàn, giúp lưu trạng thái máy tính và ngăn ngừa mất dữ liệu.

Windows cũng lưu lại công việc trong chế độ ngủ, nhưng chế độ Modern Standby có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi máy tính thực hiện các tác vụ nền. Do đó, tắt máy là lựa chọn hợp lý khi không sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, người dùng nên tắt máy tính nếu không sử dụng qua đêm để tiết kiệm điện. Việc tắt máy tính xách tay khi không sử dụng trong thời gian dài cũng giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, ngăn ngừa hư hỏng do nhiệt độ cao và giải phóng bộ nhớ RAM, giúp xử lý các lỗi tạm thời.