iPad mới có thể mang tên "Neo"

Theo PhoneArena, Apple đang cân nhắc việc đổi tên dòng iPad cơ bản thành "iPad Neo". Đây là xu hướng đặt tên mới mà hãng đã áp dụng cho MacBook Neo và iPhone 16e, nhằm tạo sự gọn gàng và dễ nhớ trong hệ sản phẩm.

Mẫu iPad cơ bản được đồn đoán sẽ mang tên “iPad Neo”. (Nguồn: Apple)

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chiếc iPad sắp ra mắt không thực sự mang tính "tái sinh". Sản phẩm này thiết kế gần như giữ nguyên từ năm 2022, chỉ nâng cấp chip A18, thêm RAM và hỗ trợ Apple Intelligence. Vì vậy, việc gắn mác "Neo" có thể bị coi là chiêu marketing hơn là một bước tiến công nghệ.

Các chuyên gia nhận định, nếu Apple dùng tên “Neo” cho một sản phẩm chỉ thay đổi cấu hình, thuật ngữ này sẽ mất giá trị khi hãng thực sự tung ra một thiết kế hoàn toàn mới trong tương lai.

Microsoft thay đổi cách cập nhật Windows

Microsoft công bố cải tiến lớn trong hệ điều hành Windows nhằm giảm bớt sự khó chịu của người dùng. Trước đây, việc cập nhật thường gây gián đoạn với các lần tắt máy hoặc khởi động lại bất ngờ. Giờ đây, hơn một tỷ người dùng sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quá trình này.

Theo thông báo, người dùng có thể bỏ qua cập nhật ngay trong quá trình thiết lập, tạm dừng cập nhật bao lâu tùy thích, và luôn có tùy chọn tắt hoặc khởi động lại mà không bị ép cài đặt. Microsoft nhấn mạnh mục tiêu là "Shutdown, Restart theo ý bạn", giúp trải nghiệm trở nên đơn giản và dự đoán được.

Các chuyên gia đánh giá đây là bước ngoặt, bởi lâu nay Windows bị phàn nàn vì ép buộc cập nhật gây gián đoạn công việc. Với thay đổi này, Microsoft kỳ vọng lấy lại niềm tin của người dùng và tạo nền tảng cho các bản nâng cấp tiếp theo.

XChat chính thức ra mắt trên iOS

Nền tảng X tung ứng dụng độc lập mang tên XChat dành cho iOS, cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp ngoài ứng dụng X chính. Đây là bước đi tiếp nối kế hoạch tách tính năng nhắn tin khỏi ứng dụng gốc, vốn đã được công bố từ năm 2025.

Giao diện ứng dụng XChat mới trên iOS. (Nguồn: X)

XChat mang đến nhiều tính năng hiện đại như chỉnh sửa, xóa tin nhắn, chặn chụp màn hình, gửi tin nhắn biến mất, cùng hỗ trợ gọi video và âm thanh. Đặc biệt, toàn bộ nội dung đều được mã hóa đầu cuối, giúp tăng cường bảo mật cho người dùng. Ứng dụng cũng trở thành nơi tập trung các nhóm chat lớn, thay thế cho tính năng Communities mà X sẽ khai tử vào cuối tháng 5.

Dù mục tiêu ban đầu của Elon Musk là biến X thành "siêu ứng dụng", việc ra mắt XChat cho thấy công ty đang ưu tiên trải nghiệm nhắn tin độc lập. Đây có thể là bước đi chiến lược trong bối cảnh X hiện thuộc xAI và SpaceX.