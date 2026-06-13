Đại diện Mỹ, Canada, Mexico: World Cup là biểu tượng của đoàn kết và hợp tác

(VTC News) -

Ngày 13/6 tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ tổ chức sự kiện xem trận mở màn của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026, kết hợp tọa đàm báo chí với sự tham gia của Đại biện lâm thời Mỹ John McIntire, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin.

Các nhà ngoại giao của ba quốc gia chủ nhà khẳng định World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và giao lưu văn hóa.

Đại biện lâm thời Mỹ John McIntire, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin cùng Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh.

"Như Tổng thống Donald Trump đã nói, đây là cơ hội có một lần trong đời để giới thiệu vẻ đẹp và sự vĩ đại của Hoa Kỳ. Chúng tôi tập trung vào việc mang đến trải nghiệm tuyệt vời và an toàn cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Điều chúng tôi ưu tiên là làm thế nào để những người hâm mộ bóng đá sẽ có được thời gian vui vẻ", ông John McIntire nói.

Đại sứ Mexico Alejandro Negrin nhận định bóng đá là "ngôn ngữ toàn cầu" khi mọi quốc gia, bất kể khác biệt về văn hóa hay địa lý, đều có thể kết nối thông qua môn thể thao này.

Trong khi đó, Đại sứ Canada Jim Nickel cho rằng World Cup là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của thể thao trong việc đưa con người đến gần nhau hơn.

"Thông điệp mà World Cup mang lại là sự đoàn kết, tình hữu nghị và tinh thần cộng đồng. Chúng tôi rất vui khi khu vực Bắc Mỹ có thể cùng đăng cai tổ chức sự kiện này", ông Nickel nói.

Sáng 13/6, CĐV Mỹ ở Hà Nội tham dự buổi tiệc xem World Cup được tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ.

Liên quan đến công tác an ninh, cả ba nhà ngoại giao đều khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu của nước chủ nhà. "An ninh và an toàn là ưu tiên hàng đầu của World Cup 2026. Ba quốc gia chủ nhà đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mọi trận đấu diễn ra trên khắp Bắc Mỹ đều được tổ chức trong điều kiện an toàn tuyệt đối, không chỉ đối với người dân sở tại mà còn với các du khách và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới", ông Jim Nickel khẳng định.

Ông McIntire tiết lộ Mỹ đã thành lập lực lượng chuyên trách World Cup của Nhà Trắng từ hơn một năm trước. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã tiến hành đánh giá toàn diện các nguy cơ tiềm ẩn nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, người hâm mộ và các sự kiện liên quan.

Các đại diện ngoại giao cũng nhấn mạnh tác động lâu dài của World Cup đối với kinh tế, du lịch và quảng bá văn hóa. Đại sứ Mexico cho biết lễ khai mạc tại Mexico City đã giới thiệu đến thế giới sự đa dạng văn hóa của đất nước: "Như mọi người đã thấy tại lễ khai mạc World Cup ở Mexico City, chúng tôi đã giới thiệu tới khán giả những nét văn hóa đa dạng và đặc sắc của Mexico.

Khi đến Mexico theo dõi World Cup, người hâm mộ không chỉ được hòa mình vào bầu không khí bóng đá sôi động mà còn có cơ hội khám phá sự hiện đại của các thành phố, với hệ thống sân bay và hạ tầng giao thông đã được nâng cấp đáng kể.

Chúng tôi cũng triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng để bảo đảm cả người dân Mexico lẫn du khách quốc tế đều có thể tận hưởng trọn vẹn ngày hội bóng đá".

Trả lời câu hỏi về vai trò của World Cup trong việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ, Đại biện lâm thời John McIntire cho rằng thể thao là cầu nối hiệu quả giữa người dân hai nước.

Ông nhắc lại việc Việt Nam và Mỹ đã trải qua ba thập kỷ phát triển quan hệ ngoại giao, đồng thời ghi nhận khoảng 36.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ mỗi năm như minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu nhân dân.

"Việc mọi người dậy sớm và đến đây theo dõi trận mở màn của đội tuyển Hoa Kỳ chính là minh chứng tuyệt vời cho giao lưu nhân dân. Chúng tôi rất vui khi chứng kiến các cổ động viên Việt Nam ủng hộ đội tuyển Mỹ. Điều đó cho thấy thể thao có thể đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn", ông McIntire nói.