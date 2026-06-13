Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala 'Tổ quốc bình yên'

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Vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 13/6/2026 bao nhiêu một chỉ? Bài viết dưới đây sẽ cập nhật giá vàng nữ trang 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác mới nhất.

Nguồn cung tăng, sức mua giảm, giá trái cây ở TP.HCM lao dốc Nguồn cung dồi dào khi nhiều loại trái cây ào ạt vào vụ thu hoạch nhưng sức mua lại ảm đạm khiến giá bán tại các chợ TP.HCM giảm mạnh.

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia 18 liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam được tìm thấy trong mùa khô 2025-2026 tại Campuchia đã được đưa về an nghỉ ở Nghĩa trang Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Cháy lớn nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP.HCM Nhà máy xử lý chất thải nguy hại rộng hàng nghìn mét vuông tại khu xử lý rác Tóc Tiên, xã Châu Pha, TP.HCM bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao.

Bảng xếp hạng bảng D World Cup 2026 mới nhất: Mỹ thắng đậm Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng D mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.

10.000 Won Hàn Quốc bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Giá trị quy đổi từ Won Hàn Quốc sang tiền Việt Nam phụ thuộc vào tỷ giá từng thời điểm.

Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3 Điểm nghẽn mặt bằng trên tuyến Tây Thăng Long qua Cổ Nhuế - Vành đai 3 đã được tháo gỡ, sẵn sàng cho việc khởi công hầm chui 1.156 tỷ đồng vào tháng 8 tới.

Dàn sao VIP xem Mỹ khai mạc World Cup 2026: Tom Cruise sánh vai David Beckham Sân vận động SoFi ở Los Angeles, bang California đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng đến xem trận khai mạc thứ ba của World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

Bộ trưởng Tài chính: TP.HCM thu ngân sách 2.800 tỷ đồng/ngày mới đạt được mục tiêu TP.HCM năm 2026 đặt nhiệm vụ phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, con số này tương đương mỗi ngày TP.HCM phải thu hơn 2.800 tỷ đồng.

2 kẻ mạo danh phật tử lừa người dân 'góp quỹ sửa chùa' Công an Đà Nẵng xác định cơ sở tôn giáo được 2 kẻ mạo danh này nhắc đến không hề có chủ trương cử người đi bán nhang hoặc vận động quyên góp.

Iran tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến với Mỹ Mỹ và Iran ngày 12/6 đồng loạt phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước đang ở rất gần.

Cá voi liên tục xuất hiện trên vùng biển Hòn Khô Cá voi Bryde - "gã khổng lồ" của đại dương - gần đây liên tục xuất hiện trên mặt nước và săn mồi sát bờ biển Hòn Khô thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Nghe cha kể chuyện chiến trường, con phục chế ảnh liệt sỹ cho hàng trăm gia đình Nghe người cha cựu binh kể về những ngày ở thành cổ Quảng Trị, người thợ ảnh Thanh Hóa âm thầm nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sỹ suốt 5 năm qua.

Xem trực tiếp Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 trên kênh nào? Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh VTV trực tiếp bóng đá Haiti vs Scotland tại World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 14/6.

Bộ Chính trị: Thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030 Bộ Chính trị đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm).

Đội tuyển Anh bị trộm: Harry Kane mất giày, chỉ còn 1 quả bóng Tuyển Anh trở thành nạn nhân của một vụ trộm táo tợn tại World Cup 2026 khi giày thi đấu của các cầu thủ bị đánh cắp ngay trước buổi tập đầu tiên.

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Giá cà phê hôm nay 13/6/2026: Chưa dứt đà tăng Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường lo ngại thời tiết bất lợi

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số 2992 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

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