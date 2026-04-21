Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook

Apple vừa công bố một bước ngoặt lịch sử: John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng, sẽ thay thế Tim Cook giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) từ ngày 1/9/2026. Trong khi đó, Tim Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành.

Việc bổ nhiệm Ternus, một "công thần" có 25 năm gắn bó với các thiết bị cốt lõi - đã hé lộ chiến lược mới của gã khổng lồ công nghệ.

John Ternus sẽ trở thành Giám đốc điều hành của Apple vào tháng 9

Thoát khỏi "cái bóng" của iPhone

Quyết định lựa chọn John Ternus thay vì một chuyên gia vận hành kinh doanh cho thấy Apple đang muốn quay lại gốc rễ sáng tạo. Dưới thời Tim Cook, Apple trở thành "cỗ máy in tiền" với vốn hóa chạm mốc 4.000 tỷ USD, nhưng công ty cũng đối mặt với chỉ trích về việc thiếu những bước nhảy vọt về công nghệ.

John Ternus không chỉ là một nhà quản lý, ông sở hữu "tư duy của một kỹ sư và tâm hồn của một nhà đổi mới".

Trong hơn hai thập kỷ, Ternus đã in dấu trong hầu hết các sản phẩm mang tính biểu tượng: từ mọi thế hệ iPad, iPhone cho đến sự ra đời của AirPods và Apple Watch.

Đặc biệt, ông chính là người giám sát quá trình chuyển đổi lịch sử sang chip Apple Silicon trên dòng máy Mac - một minh chứng cho khả năng kiểm soát sâu sắc giữa phần cứng và hiệu năng.

John Ternus (trái) và Tim Cook, hai lãnh đạo của Apple trong kỷ nguyên AI. (Nguồn: Apple)

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc bổ nhiệm này là nỗ lực của Apple để thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào iPhone và các bản cập nhật nhỏ giọt hàng năm. Dipanjan Chatterjee, nhà phân tích tại Forrester, nhận định rằng Apple cần một sản phẩm mang tính thay đổi cuộc chơi như iPhone đã từng làm cách đây 20 năm.

Với nền tảng là một chuyên gia phần cứng, Ternus được kỳ vọng sẽ dồn trọng tâm vào các thiết bị mới như điện thoại màn hình gập hoặc kính thực tế tăng cường thế hệ tiếp theo. Gil Luria, Giám đốc điều hành tại DA Davidson & Co, tin rằng sự thay đổi này sẽ mang lại năng lượng mới cho các dòng thiết bị đeo.

John Ternus giới thiệu Mac Pro tại sự kiện WWDC 2019. (Nguồn: Reuters)

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI)

Một lý do chiến lược khác khiến Ternus trở thành lựa chọn hoàn hảo là khả năng tích hợp sâu AI vào phần cứng.

Khác với Google hay Microsoft tập trung vào phần mềm đám mây, thế mạnh của Apple nằm ở việc tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị. Với kinh nghiệm về chip silicon, Ternus có lợi thế trong việc biến những chiếc iPhone, Mac thành những "cỗ máy AI" mạnh mẽ và bảo mật hơn.

Giáo sư Timothy Hubbard tại Đại học Notre Dame nhận định: "Kỷ nguyên của Tim Cook là kỷ nguyên của sự tinh chỉnh và mở rộng quy mô. Câu hỏi bây giờ là liệu Apple dưới thời Ternus có thể chuyển hướng sang lĩnh vực khám phá, nơi thành công phụ thuộc vào tốc độ và sự sẵn sàng thử nghiệm hay không".

Việc John Ternus kế nhiệm Tim Cook không chỉ là một cuộc chuyển giao quyền lực thông thường, mà là lời khẳng định của Apple: Họ sẵn sàng thời kỳ đổi mới táo bạo để dẫn đầu kỷ nguyên AI toàn cầu.