Giải mã bí ẩn ‘quả trứng vàng’ có nghi vấn liên quan đến người ngoài hành tinh

Các nhà khoa học cuối cùng đã xác định được danh tính thực sự của “quả trứng vàng” - vật thể kỳ lạ có kích thước hơn 10cm, được tìm thấy ở độ sâu hơn 3,25km dưới nước, bên dưới Vịnh Alaska (Mỹ).

Mặc dù đã được nghiên cứu bởi một số nhà sinh vật học biển hàng đầu thế giới, nhưng phải mất một cuộc điều tra phức tạp kéo dài nhiều năm các nhà khoa học mới tiết lộ được danh tính của quả trứng.

Và hóa ra nó không phải là "sinh vật ôm mặt" từ phim Alien, một loài mới kỳ lạ, hay thậm chí là một quả trứng.

Các nhà khoa học cho biết cái gọi là "quả trứng vàng" thực chất là một cụm tế bào chết tạo thành phần đáy của một loài hải quỳ khổng lồ sống ở vùng biển sâu có tên là Relicanthus daphneae.

Cụm chất màu vàng đơn độc ban đầu bám vào con vật trên tảng đá trước khi hải quỳ chết hoặc di chuyển đến nơi ở mới - để lại tàn tích của nó.

Tác giả chính của bài báo mới về "quả trứng", Tiến sĩ Steven Auscavitch thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian, nói với tờ Daily Mail: "Ngay cả nhiều năm sau khi thu thập, chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được yêu cầu cập nhật về danh tính của nó. Tôi thực sự đánh giá cao việc chúng tôi có thể thu hút sự chú ý đến những điều nhỏ bé, kỳ lạ trên hành tinh của chúng ta."

Quả trứng vàng được phát hiện vào năm 2023 bởi một đoàn thám hiểm biển sâu do Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia (NOAA) dẫn đầu.

Những người điều khiển phương tiện điều khiển từ xa (ROV) Deep Discoverer đang di chuyển trên đáy đại dương thì họ phát hiện ra một thứ mà không ai có thể giải thích được.

Vật thể đó nhẵn, bóng và mềm với một lỗ lớn bị rách ở phía trước.

Các nhà khoa học đã tiết lộ rằng "quả trứng vàng" thực chất là phần gốc của một loài hải quỳ khổng lồ sống ở vùng biển sâu có tên là Relicanthus daphneae. (Ảnh: Dailymail)

Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể đã tìm thấy một loài bọt biển mới hoặc vỏ trứng của một loài động vật chưa được biết đến.

Các nhà nghiên cứu thậm chí còn nói đùa rằng phát hiện này giống như phần mở đầu của một “phim kinh dị”, ám chỉ đến một cảnh trong phim Alien của Ridley Scott, nơi nhân vật của John Hurt chạm trán với “sinh vật ôm mặt” trên một hành tinh khác.