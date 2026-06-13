PhenikaaMec xây dựng mô hình hồi sức cấp cứu toàn diện cho người bệnh

(VTC News) -

Cấp cứu ngoại viện: Tiếp cận người bệnh sớm

Trong nhiều tình huống khẩn cấp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương hay ngừng tuần hoàn, khoảng thời gian từ khi sự cố xảy ra đến lúc người bệnh được tiếp cận nhân viên y tế chuyên nghiệp đóng vai trò quyết định đối với khả năng cứu sống và phục hồi.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của “thời gian vàng”, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đang xây dựng và phát triển năng lực cấp cứu ngoại viện với đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản về cấp cứu trước viện, sẵn sàng tham gia xử trí các tình huống khẩn cấp theo quy trình chuyên nghiệp.

PhenikaaMec có đội ngũ cấp cứu cùng với hệ thống xe hoạt động 24/7.

Hệ thống xe cấp cứu của bệnh viện được trang bị đầy đủ các phương tiện và thiết bị cần thiết để thực hiện cấp cứu ngay trên đường vận chuyển. Các xe được bố trí hệ thống monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn, máy thở, máy sốc điện, thuốc và dụng cụ cấp cứu chuyên dụng, bảo đảm duy trì các biện pháp hồi sức liên tục cho người bệnh trong suốt quá trình di chuyển.

Đồng hành trên mỗi chuyến xe là đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Không chỉ thực hiện vận chuyển người bệnh, đội ngũ này còn trực tiếp đánh giá tình trạng, xử trí ban đầu, kiểm soát đường thở, tuần hoàn và triển khai các biện pháp hồi sức cần thiết ngay tại hiện trường hoặc trên đường đến bệnh viện.

Cấp cứu nội viện: Hệ thống phản ứng nhanh đa chuyên khoa

Nếu cấp cứu ngoại viện giúp tận dụng “thời gian vàng” thì cấp cứu nội viện đóng vai trò quyết định trong việc điều trị nguyên nhân, kiểm soát biến chứng và nâng cao khả năng phục hồi cho người bệnh.

Tại PhenikaaMec, Trung tâm Hồi sức cấp cứu hoạt động 24/7 với khả năng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau. Để hỗ trợ công tác hồi sức và điều trị chuyên sâu, PhenikaaMec đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Khu hồi sức tích cực được thiết kế theo tiêu chuẩn cao với hệ thống phòng đơn, phòng áp lực âm và áp lực dương riêng biệt. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại gồm CT, X-quang và siêu âm được bố trí thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và can thiệp.

Hệ thống giường bệnh và cơ sở vật chất hiện đại tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec.

Trung tâm còn được trang bị nhiều công nghệ hồi sức chuyên sâu như máy thở Hamilton và Bennett, hệ thống lọc máu liên tục Prismax thế hệ mới, hệ thống theo dõi huyết động PiCCO và USCOM, siêu âm tại giường (POCUS) cùng hệ thống monitor trung tâm theo dõi liên tục tình trạng người bệnh.

Bên cạnh đầu tư về cơ sở vật chất, Trung tâm đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ nhân viên y tế thường xuyên tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức và chuyển giao kỹ thuật mới cho các bác sĩ, điều dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó với các tình huống cấp cứu phức tạp.

Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec thực hiện đào tạo nâng cao chuyên môn của bác sĩ và điều dưỡng.

Đồng thời, tùy từng bệnh lý, bác sĩ hồi sức cấp cứu sẽ phối hợp cùng các chuyên gia tim mạch, thần kinh, ngoại khoa, hô hấp, thận tiết niệu, ung bướu, phục hồi chức năng và nhiều chuyên khoa khác để tiếp tục có phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Sự kết hợp giữa hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, năng lực cấp cứu nội viện hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mô hình phối hợp đa chuyên khoa đã tạo nên chuỗi chăm sóc liên tục tại PhenikaaMec.

Không chỉ tập trung cứu sống người bệnh trong những giờ phút nguy kịch, bệnh viện còn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị và phục hồi, góp phần nâng cao chất lượng sống và mang lại kết quả điều trị tối ưu.