Việt Nam sở hữu nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của Intel

(VTC News) -

Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Intel, tạo khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Thông tin được công bố nhân cột mốc Intel 20 năm hiện diện tại Việt Nam.

Nhà máy Intel Products Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Sau hơn hai thập kỷ, Intel cho biết tổng giá trị xuất khẩu từ nhà máy của hãng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã vượt 110 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư cam kết đạt 4,1 tỷ USD.

Tính đến nay, nhà máy đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm phục vụ thị trường toàn cầu. Riêng năm 2025, giá trị xuất khẩu của IPV đạt khoảng 11,67 tỷ USD, tương đương 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố.

Sự hiện diện của Intel được xem là một trong những dự án FDI công nghệ cao lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cho biết đã tham gia nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện tử và bán dẫn.

Thông qua các chương trình hợp tác với cơ quan quản lý, trường đại học và đối tác quốc tế, Intel đã tham gia đào tạo hơn 9.000 giảng viên trong lĩnh vực STEM, trong đó hơn một phần ba là nữ giới. Công ty cũng cho biết đã góp phần đào tạo và phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà quản lý người Việt trong hai thập kỷ qua.

Tháng 5 vừa qua, Intel đã bàn giao hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu bán dẫn. Theo doanh nghiệp, đây là những thiết bị sản xuất được chuyển đổi công năng để phục vụ mục đích đào tạo, nghiên cứu thay vì hoạt động sản xuất thương mại.

Không chỉ tập trung vào sản xuất và đào tạo nhân lực, Intel cũng cho biết đã góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong nước. Doanh nghiệp cho hay hơn 600 nhà cung cấp nội địa đã được hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao trong thời gian qua.

Ở khía cạnh phát triển bền vững, nhà máy Intel tại TP.HCM cho biết đã tiết kiệm hơn 60 triệu kWh điện, sử dụng khoảng 3,2 triệu kWh điện xanh và giảm hơn 16.400 tấn phát thải carbon ròng. Doanh nghiệp cũng công bố tỷ lệ tái chế 100% chất thải nguy hại, tái chế 99% chất thải thông thường và tái sử dụng hơn 1,5 triệu m3 nước.

Theo Intel, khoảng 22 triệu USD đã được đầu tư cho các chương trình hỗ trợ giáo dục, môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp cũng đã đóng góp hơn 256.000 giờ hoạt động tình nguyện trong các chương trình xã hội.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, các doanh nghiệp FDI công nghệ cao như Intel được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng công nghệ.