Trốn truy nã, 2 người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 13/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp Cục C04 - Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng thuộc diện bị truy nã cho Công an Trung Quốc.

Theo Công an TP Đà Nẵng, triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội phạm ma túy.

Cụ thể, hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã gồm: Man Jian Xiang (SN 1990, thường trú Sơn Đông, Trung Quốc) và Liu Hong (SN 1986, thường trú Quảng Đông, Trung Quốc).

2 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Được biết, hồi tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên Joo Young Su (SN 1979) theo thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn và nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Joo Young Su đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Kết quả xác minh, cơ quan công an phát hiện tại khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa có một công dân Hàn Quốc tên Joo Young Su đang cư trú với mục đích du lịch. Đến ngày 11/5, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, lực lượng công an xác định chính xác đây là đối tượng bị truy nã quốc tế nên đã phối hợp bắt giữ.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng Joo Young Su cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.