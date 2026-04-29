Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 29/4 với một cú rung lắc mạnh đúng vào thời điểm nhà đầu tư chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. VN-Index giảm 21,74 điểm, tương đương 1,16%, xuống còn 1.854 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 18.200 tỷ đồng.

Nguyên nhân lớn nhất kéo chỉ số đi xuống đến từ cú giảm mạnh của VIC thuộc Vingroup. Cổ phiếu này mất tới 5,1%, lùi về 214.000 đồng/cổ phiếu.

Dù giảm sâu nhưng thanh khoản của VIC vẫn bùng nổ với gần 5,8 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng hơn 1.258 tỷ đồng giá trị giao dịch. Điều đó cho thấy dòng tiền lớn chưa hề rút khỏi cổ phiếu "họ Vin", mà chủ yếu là hoạt động tái cơ cấu danh mục và chốt lời ngắn hạn.

VN-Index giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu khác lại nổi sóng tích cực. VRE của Vincom Retail bật tăng gần 5%, DXG của Dat Xanh Group tăng hơn 3%, còn SHB của SHB tiếp tục nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất thị trường.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là việc nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay bán ròng 24,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.297,3 tỷ đồng, tăng mạnh 75,5% về lượng và 135,5% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 28/4 (bán ròng 551,2 tỷ đồng).

Cụ thể, trên sàn giao dịch HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 72,25 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 6,1% về khối lượng nhưng giảm 5,3% về giá trị so với phiên trước đó (ngày 28/4).

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị khoảng 139 tỷ đồng. Xếp sau là DCM với 49 tỷ đồng, GEX với 37 tỷ đồng, DIG với 34 tỷ đồng và GMD với 28 tỷ đồng.

Ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị khoảng 402 tỷ đồng. Theo sau là PC1 bán 233 tỷ đồng, VHM bán 146 tỷ đồng, VCB bán 143 tỷ đồng và FPT bán 119 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,22 điểm lên 250 điểm. Khối ngoại mua vào 3,1 triệu đơn vị, giá trị đạt 86,65 tỷ đồng, tăng 180% về lượng và 225,6% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều mua, cổ phiếu PVS dẫn đầu chiều mua với 53 tỷ đồng, theo sau là CEO với 16 tỷ đồng và SHS với 3,7 tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng nhẹ các mã NDN với 0,6 tỷ đồng, tiếp đến là NTP (-0,5 tỷ đồng), IVS bán 0,4 tỷ đồng, HUT bán 0,4 tỷ đồng và GIC bán 0,2 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, xuống 127 điểm. Khối ngoại mua vào 1,6 triệu đơn vị, giá trị mua vào đạt 16,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% về lượng và 7,25% về giá trị so với phiên trước.

HNG ghi nhận giá trị mua ròng mạnh nhất với 9 tỷ đồng, tiếp theo là ABB với 2 tỷ đồng, MSR với 1,9 tỷ đồng, DDV với 1,1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, ACV bị "xả" mạnh nhất 26 tỷ đồng, QNS cũng bị bán ròng 10 tỷ, các mã: F88, ABW, ABI,... bị bán ròng không đáng kể.