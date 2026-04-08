Chứng khoán bùng nổ sau tin được nâng hạng

Lúc 10h30, VN-Index đang tăng 56,67 điểm, lên mức 1.733 điểm. Các chỉ số khác cũng đồng thuận đi lên, với HNX-Index tăng 5,39 điểm lên 252 điểm và UPCoM-Index tăng 1,92 điểm lên 127 điểm.

Trước đó, thời điểm mở cửa phiên giao dịch, thị trường đã chứng kiến sự bùng nổ khi VN-Index bật tăng tới 74 điểm cùng hàng loạt cổ phiếu tăng trần, lên hơn 1.752 điểm.

Thanh khoản cải thiện đáng kể khi giá trị giao dịch trên HoSE nhanh chóng đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, gấp 7 lần so với nền thấp của phiên trước.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán chứng kiến VPB và SSI cùng khoác áo tím kịch trần (+6,9%), bám sát phía sau là đà tăng ấn tượng của TCB (+6,6%), SHB (+6,1%), HCM (+5,2%) và CTG (+4,7%).

Không hề kém cạnh, các đại diện bất động sản nổi bật như DXG (+6,8%), DIG (+6,6%) hay NVL (+6,1%) cũng ghi nhận lực cầu càn quét dữ dội, cuốn bay mọi mức giá cản.

Các nhóm ngành khác cũng tăng mạnh như: Vận tải (+2,4%), hàng hóa công nghiệp (+1,6%), dịch vụ viễn thông (+2,3%) và dịch vụ tiêu dùng (+0,9%).

Niềm hưng phấn đến từ việc "chảo lửa" Trung Đông hạ nhiệt đã khiến chứng khoán khu vực châu Á thăng hoa. Tuy nhiên, thêm một nguyên nhân nữa tác động trực tiếp và tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là sáng nay, FTSE Russell đã công bố kết quả xác nhận chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, đồng thời hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Cụ thể, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027.

Như vậy, tổng tỷ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau 4 giai đoạn, với hệ số phân bổ tăng dần từ 10%, 30%, 65% và hoàn tất đủ vào cuối kỳ.